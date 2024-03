Utilizzo graduatoria Oss Ex Policlinico Materdomini per sostituzione di personale assente

Il Si Cobas Calabria chiede che per le sostituzioni di personale Oss assente in modo temporaneo, previo utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato della graduatoria OSS di AO COSENZA N° 358 DEL 30/07/2021 e se non si recluta nessuno può essere utilizzata la graduatoria OSS in possesso della vostra azienda ospedaliera, delibera n.651/2022 del 25/10/2022 per sostituire il personale assente (gravidanze, aspettative, infortuni etc etc).

Questo avviso era nato in modo diverso, dava spazio a 9 assunzioni con contratto COVID, poi non se ne fece più nulla e il bando fu cambiato ed è uscita fuori una graduatoria con più di 600 persone, ovviamente in un contesto dove tantissimo personale di figure importanti tipo gli infermieri non vengono sostituiti figuriamoci gli OSS.

Il Si Cobas Calabria ha ribadito alle persone di questa graduatoria a tempo determinato che la graduatoria di AO COSENZA ha la precedenza per quanto riguarda le assunzioni da fabbisogno quindi a tempo indeterminato e anche precedenza per le assunzioni a tempo determinato o sostituzione ma se non si trovano risorse umane da quella graduatoria ecco qui che si può utilizzare la suddetta graduatoria a tempo determinato.

Ora è un’unica azienda ovvero la Renato Dulbecco quindi la graduatoria si può utilizzare sui presidi aziendali (Pugliese, Ciaccio, Policlinico Universitario, Villa Bianca)

Abbiamo molti OSS da sostituire in modo temporaneo quindi chiediamo che si possa prendere in considerazione e sia utilizzabile per quanto detto sopra.