Vendita abusiva di pane, sospesa attività commerciale

Martedì scorso, le forze dell’ordine a Melicucco (RC) hanno posto sotto sequestro una considerevole quantità di pane venduto abusivamente da un individuo ambulante sulle strade della città.

L’operazione, coordinata dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dei Carabinieri Forestali di Cittanova e del personale dell’Azienda Ospedaliera Provinciale di Palmi, rientra nelle azioni mirate a contrastare l’abusivismo commerciale sul territorio.

Durante il controllo, i militari hanno rilevato che il venditore non era in possesso dell’autorizzazione richiesta per l’esercizio della vendita ambulante. Inoltre, è emerso che il pane non era adeguatamente confezionato, privo di qualsiasi involucro protettivo, e trasportato in un veicolo in condizioni igieniche scadenti.

Ulteriori indagini hanno portato alla luce gravi irregolarità nel luogo di produzione del pane, nonostante questo fosse formalmente autorizzato. Le pareti presentavano ampie intercapedini, molte delle quali prive di rivestimento, con fili scoperti e segni evidenti di annerimento dovuti ai fumi di combustione del forno. In aggiunta, è emerso che il titolare non era in regola con le normative igienico-sanitarie, essendo sprovvisto del piano di autocontrollo HACCP, essenziale per garantire la salubrità alimentare durante tutte le fasi del processo produttivo.

A seguito delle gravi violazioni riscontrate, l’attività commerciale è stata sospesa e al titolare è stata inflitta una sanzione di 2000 euro. L’operazione dimostra l’impegno delle autorità nel garantire la legalità e la sicurezza alimentare sul territorio, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative da parte degli operatori commerciali per la tutela della salute pubblica.