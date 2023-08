Venerdì 18 Agosto a Soverato la terza edizione di “Factory Area”

Grande attesa per la terza edizione di “Factory Area”. L’evento si svolgerà il prossimo 18 Agosto nella suggestiva location dell’Ex Comac, una fabbrica dismessa situata nel cuore di Soverato.

Anche per quest’anno l’associazione “Factory+” si propone di stimolare il dinamismo culturale del territorio calabrese con l’obiettivo di creare un ambiente vibrante e coinvolgente. In tale contesto si potranno apprezzare le diverse performance musicali ed interagire con gli artisti presenti all’evento creando assieme le condizioni per avviare scorci di “nuove prospettive” culturali.

Continua anche per questa edizione la collaborazione con Fabio Nirta, resident dj di Ypsigrock da oltre 10 anni e presente nei più importanti festival indie italiani. Animerà la serata con il suo dj set unico per qualità tecniche, e varietà di generi.

Oltre all’esperienza di Nirta, saranno presenti diversi artisti emergenti di grande prospettiva sia in ambito locale che nazionale.

Fuckpop, un collettivo ben strutturato di circa venti rapper e produttori che portano avanti un interessante e innovativo progetto avviato nella primavera del 2022.

Rareș , astro nascente del nuovo pop, che riesce ad unire l’eco della tradizione melodica anni ’60 con sonorità elettroniche e sintetiche. Nel suo ultimo album (Femmina) convivono creatività e impulso artistico, leggerezza e densità profonda.

La line-up di Factory+ darà anche spazio a un gruppo emergente locale, Laripa, che sapranno coinvolgere i presenti con la loro suggestiva scrittura unita ad una semplice musicalità sospesa.

All’interno della location si potrà, inoltre, assistere a performance di talentuosi artisti provenienti da diverse discipline creative, come già avvenuto nella precedente edizione.

Ci sono, quindi, tutti gli elementi per sperimentare nuovi spazi culturali, affinare le proprie sensibilità e, come recita il motto dell’associazione, essere parte del movimento.