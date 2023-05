Venerdì 2 giugno a Satriano un seminario sul tema “Sviluppo e Territorio”

Satriano, Venerdì 2 giugno, alle ore 17:30, presso il Centro di Formazione professionale Prisma, in Via Drosi 26, nel Residence Leotta, a Satriano Marina, si terrà un incontro – seminario sul tema “Sviluppo e Territorio”, organizzato dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”, presieduta da Michele Drosi.

L’occasione sarà utile per sottolineare l’importanza del territorio come risorsa fondamentale per uno sviluppo equilibrato e compatibile e per evidenziare i punti e le questioni che possono essere determinanti per un avanzamento economico e sociale della comunità. (Trasversale delle Serre, Riqualificazione costiera, Piano strutturale comunale, Pannelli solari, Piano Spiaggia, Contratto di Fiume, ecc.).

All’incontro interverranno consiglieri comunali, tecnici, associazioni, forze politiche e sociali.