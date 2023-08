Venerdì 25 agosto a Soverato il concerto dei giovani artisti targato MVM 

L’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” di Vincenzo Maida, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soverato e la collaborazione di RVS – Radio Valentina Soverato, presenta la III edizione di MVM Summer Fest, rassegna di musica dal vivo che si terrà venerdì 25 agosto, a partire dalle 21.30, sul Lungomare di Soverato, presso il Teatro sul Mare.

Ben dieci formazioni animeranno l’ormai consueto concerto di fine estate nato nel 2019 per dare spazio e voce ai giovani artisti del territorio: dal rocker Maida al duo country De Universo Band, dalla band che accompagna in live il cantautore Anfysia alla giovanissima promessa del reggae Raggamatty, dal chitarrista e performer urban Samuele Spinetti (in compagnia del polistrumentista Andrea Rosanò) all’hitmaker Tatho (col producer Bierre), dal cantautore biellese Bigo alla rock-band cosentina Ynsanya fino al performer indie-pop Retro e all’iconico cantautore soveratese Giuseppe Cilurzo (coi Maestri Pietro Cilurzo e Vittorio Maggisano).

Ospiti della serata saranno il duo pop-rap Shark e Groove, già vincitore della sezione musica di Italia’s Got Talent 2015 e protagonista di questa estate radiofonica col singolo “Da Lunedì”, e l’influencer e content creator calabrese Noemi Spinetti, rappresentante 2021 della Calabria per Vanity Fair Italia e reduce, col fido social media manager Antonio Fraietta, dal successo del documentario “Incalabriamoci”.

L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Valentina Soverato grazie alla presenza in loco del patron Frank Teti e dell’aspirante giornalista Chiara De Franchis.

Presenteranno il paroliere Antongiulio Iorfida, pure direttore artistico della kermesse, la station manager Lucy Teti e Alessio Corasaniti, voce del complesso “I Permessi Retroattivi”.

Decisivi per la realizzazione della manifestazione sono stati i contributi della ASD Ad Maiora – meglio nota come “Pugilato Soverato” – di Valerio Geracitano, main sponsor dell’evento, e di “Lo Stuzzichino” di Francesco Chiefari e “HAB Hair Aesthetics Barber” di Antonella Vacalebri.