Venerdì 26 gennaio a Soverato l’incontro “Pensieri e riflessioni sulla Giornata Internazionale della Memoria”

“Pensieri e riflessioni sulla Giornata Internazionale della Memoria” venerdì 26 gennaio a Soverato nell’incontro organizzato dalla Fidapa per ricordare l’olocausto. L’appuntamento, che sarà introdotto e moderato dalla presidente della Fidapa Soverato, Roberta Ussia, è all’istituto alberghiero a partire dalle 9.30.

Tra i relatori che si confronteranno con gli studenti e con il pubblico, Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana, e rabbi Barbara Aiello, prima donna rabbina in Italia. Per l’occasione l’artista Rosanna Carlino esporrà alcune delle sue opere sull’olocausto negli spazi dell’auditorium dell’istituto scolastico.

“Ringrazio la Fidapa e la presidente Ussia per essersi impegnate nell’organizzare questo incontro, così come gli studenti, i docenti e il dirigente dell’istituto alberghiero, Renato Daniele. Dibattito, confronto e riflessione sono fondamentali per combattere la cultura dell’odio che ancora oggi è tra noi”, ha spiegato Dika, invitando tutti gli interessati a partecipare all’incontro, considerata l’importanza cruciale di questo tema, oltre alla caratura dei relatori. “Viviamo tempi difficili – ha concluso – ma non dobbiamo arrenderci”.