Venerdì 4 agosto a Sant’Andrea Marina la seconda edizione di “RITROVIAMOCI” – Festa d’estate

Zeppole, alici fritte e buona musica per la seconda edizione della Festa d’Estate organizzata dalla Pro Loco.

Venerdì 4 agosto, dalle ore 20:00 in Via A. Moro a Sant’Andrea Marina si svolgerà la seconda edizione di “RITROVIAMOCI” – Festa d’estate.

La peculiarità della festa organizzata dalla Pro Loco sta nella tradizione e nella rivisitazione di specialità della cucina tipica andreolese: si potranno gustare, infatti, le ottime zeppole, la pasta con le alici, la frittura di alici, alici “arriganate”, ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione come le frittelle di fiori di zucca e zucchine e i panini con salsiccia alla brace, tanto buon vino locale e bibite.

Un invito, dunque, a ritrovarsi in piazza per riscoprire i sapori e le tradizioni e non solo: ci sarà spazio anche per la musica, con balli di gruppo e balli di coppia, latino-americani e caraibici con il Maestro Luca Mancuso.