Venerdì 6 ottobre a Satriano un incontro sul Contratto di Fiume Ancinale

Il Contratto di Fiume e di Costa Valle dell’Ancinale entra nella sua fase concreta e finale: “la definizione delle attività da inserire nel primo programma di azione”.

Al fine di definire tali attività è stato convocato un primo incontro per giorno 6 ottobre 2023 alle ore 16.30 presso la sede municipale del Comune di Satriano (Ente capofila).

Mediante la partecipazione fattiva degli attori del territorio, (enti pubblici e privati, Associazioni, Istituzioni, aziende, privati cittadini e soggetti interessati) verranno raccolte le diverse istanze (schede progetto) per soddisfare più finalità: (miglioramento degli ecosistemi, tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, mitigazione rischio alluvioni, fruizione del patrimonio ambientale, sviluppo locale – turismo sostenibile, valorizzazione delle aree e dei prodotti agricoli, dei centri storici, delle zone archeologiche,…) per il recupero del territorio ed evitare l’abbandono e il degrado.

Dopo anni di preparazione, l’approvazione del Documento strategico del Contratto di Fiume e Costa valle dell’Ancinale consente oggi di procedere ad un Accordo di Programmazione Negoziata con la Regione Calabria, finalizzato alla attuazione tecnica ed economica degli interventi integrati proposti.

Questo appuntamento, replicabile presso gli altri Comuni ed Enti interessati, è preparatorio all’Assemblea Regionale dei Contratti di Fiume, organizzata per la prima volta nella ns Regione e prevista , in attesa di comunicazione ufficiale, entro la fine del mese in corso.