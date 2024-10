Venerdì 8 Novembre a Montauro “La Notte di San Martino”

Venerdì 8 novembre 2024, il centro storico di Montauro si trasformerà in un luogo di arte e cultura con un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno tutto il borgo. Arte diffusa sarà il cuore pulsante della manifestazione, che si snoderà lungo le piazze e le vie del paese.

Il pubblico potrà assistere a mostre di pittura estemporanea, esplorare gli stand di artigianato locale e godere di numerosi concerti sparsi per il borgo. Gli artisti di strada animeranno l’atmosfera con spettacoli coinvolgenti, mentre i giganti Mata & Grifone, insieme a concerti di strumenti tradizionali, riempiranno l’aria di suoni e melodie che richiamano le antiche tradizioni musicali del territorio.

Non mancherà inoltre l’aspetto enogastronomico, con proposte legate alla tradizione locale che faranno da sfondo alla festa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire e degustare i sapori tipici della zona.

La serata si concluderà in grande stile con il concerto finale di Davis Muccari, che darà vita a un’esibizione imperdibile in Piazza Santa Caterina.

Una chiusura perfetta per una notte all’insegna dell’arte, della musica e delle tradizioni che rendono questa festa un appuntamento imprescindibile per la comunità e per tutti gli amanti della cultura popolare. Montauro vi aspetta per vivere insieme una serata magica, ricca di eventi e di emozioni.