Nella ventesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35 C/11, nel girone A, colpaccio in trasferta della capolista Real Filadelfia, che sul terreno erboso di gioco del comunale di Vibo Valentia Marina, nel derby del vibonese, fa naufragare le residue speranze della Boys Marinate di mister Catanese di poter riaprire il torneo.

Infatti la gara ha vissuto due momenti cruciali, una prima frazione di gioco dove la squadra di casa, ben messa in campo ed estremamente motivata e decisa, a tutti i costi, a fare bottino pieno, per rilanciare le proprie residue ambizioni di primato, mentre faceva da contraltare una fase finale del secondo tempo, con il Real Filadelfia che prendeva l’iniziativa del gioco perché intenzionato fermamente a recuperare il gol di svantaggio segnato da Nicola Sorrentino nel primo tempo.

Bisogna dare atto a mister Bartucca del Real, che con la girandola di sostituzioni operate dal ventiseiesimo del secondo tempo, immettendo forze fresche a centrocampo ed in attacco, ha dato il via alla svolta dell’incontro, infatti i frutti sono arrivati dopo sei minuti con il tiro dalla distanza di Domenico Colacino e la rasoiata a sette minuti dal termine dell’incontro da parte di Domenico Panzarella, con entrambi le conclusioni finite a gonfiare la rete difesa del pipelet locale Francesco De Gaetano.

Nell’altro scontro di alta classifica la Nuova Soverato Amatori ha la meglio sull’Ecosistem Lamezia Soccer con il risultato di tre ad uno per la squadra di casa con reti di Ranieri, Fodero e Pultrone, mentre per gli ospiti il gol della bandiera ad opera di Battista Vatalaro. Era una partita che la Nuova Soverato doveva necessariamente vincere per poter lasciare aperto il discorso primato, che con ogni probabilità si deciderà, ironia della sorte e dello sviluppo del campionato, proprio nell’ultima giornata del torneo con lo scontro diretto in trasferta con il Real Filadelfia in programma sabato 20 aprile p.v. alle ore 15,00.

Pareggio senza reti, nell’altro derby della piccola Sila catanzarese, tra il Soveria Mannelli ed il Borboruso nel Cuore, ma il risultato dell’incontro è sub-judice, in quanto la squadra ospite ha presentato ricorso al Giudice Sportivo ASC, avverso l’omologazione del risultato scaturito sul campo, sostenendo, sembra, delle irregolarità nell’effettuazione degli slot relativi alle sostituzioni di giocatori nel secondo tempo. Invece non ha avuto luogo il match tra l’Alchimia Jonica e la Vigor Old Boys, in quanto la squadra di casa ha dato forfait e quindi il Giudice Sportivo ASC non potrà far altro di assegnare la vittoria a tavolino alla squadra ospite ed un punto di penalizzazione in classifica alla compagine soveratese.

Altro derby, questa volta del lametino, tra la Casa dello Sport ed il Lamezia Golfo, disputato sul comunale di Pianopoli, con due squadre ormai senza ambizioni di classifica che si sono affrontate a viso aperto ed hanno dato vita ad uno spettacolo sportivo di ottimo livello. La Casa dello Sport si è imposta di misura per tre a due con segnature di Cugnetto, Schipani e Torchia, mentre le reti per il Lamezia Golfo sono da attribuire a Zicaro e Villella.

Nel solito anticipo del venerdì sera sul rettangolo di gioco di Migliuso, l’Amami Mac 3, finalmente ritorna alla vittoria, a spese della Computer Assistance, rifilando quattro reti alla squadra ospite con una doppietta di Antonio Raso, le segnature di Vincenzo Vescio ed Adriano Lucia, mentre accorciava le distanze Varrese per la formazione di mister Nicolazzo.

Nel girone B ormai siamo in piena fase play-off, tanto è vero che si svolgeranno in questa settimana, sul rettangolo di gioco del Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro Lido, le due semifinali, la prima mercoledì 10.04.2024 tra Invicta 2010 e Stella Maris, la seconda tra Catanzaro Lido e l’Eagles giovedì 11.04.2024, entrambe con orario di inizio fissato per le ore 20.30.

AMATORI SOVERIA – BORBORUSO NEL CUORE 0 – 0 RISULTATO SUB- JUDICE DA PARTE DEL G.S.

AMAMI MAC 3 – COMPUTER ASSISTANCE 4 – 1

CASA DELLO SPORT – LAMEZIA GOLFO 3 – 2

NUOVA SOVERATO – ECOSISTEM LAMEZIA 3 – 1

BOYS MARINATE – REAL FILADELFIA 1 – 2

ALCHIMIA JONICA – VIGOR OLD BOYS 0 – 3 A TAVOLINO

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 54

2) NUOVA SOVERATO 51

3) BOYS MARINATE 45

4) ECOSISTEM LAMEZIA S. 43

5) VIGOR OLD BOYS 34 (CON 1 PARTITA IN MENO)

6) CASA DELLO SPORT 30

7) AMATORI SOVERIA (-1) 19 (CON 1 PARTITA IN MENO)

8) ALCHIMIA JONICA (-3) 18

9) BORBORUSO NEL CUORE (-2) 18 (CON 1 PARTITA IN MENO)

10) COMPUTER ASSISTANCE (-2) 11

11) AMAMI MAC 3 6

12) LAMEZIA GOLFO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

MARIO DE GRAZIA – ECOSISTEM 14 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

VINCENZO NESCI – BOYS MARINATE 11 RETI (3 RIGORI)

SANTINO ARETINO – BORBORUSO 11 RETI

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 11 RETI

PIETRO FODERO – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 14 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO REAL FILADELFIA CON 82 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO CON SOLO 14 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO CON 71 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +64

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON -57