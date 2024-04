Ventiduesima ed ultima giornata del campionato ASC Calcio Calabria Amatori Over 35

Nella ventiduesima ed ultima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35 C/11, nel girone A, il Real Filadelfia conquista la vittoria del campionato, battendo in casa per tre a due la diretta avversaria nella corsa per il primato, la Nuova Soverato amatori, sconfitta anche con l’identico risultato già nel girone d’andata.

Grande cornice di pubblico, incitamento a mille sugli spalti, diretta televisiva sui canali social, ed organizzazione curata nei minimi particolari, con inevitabile invasione festosa di campo a fine partita, condita dallo spettacolo pirotecnico finale per fare da cornice ad una vera ed autentica giornata di sport, di amicizia e di rispetto reciproco tra le due contendenti.

Dal punto di vista tecnico la partita è stata sostanzialmente corretta in campo e sugli spalti, un incontro di calcio sentito da entrambi le formazioni scese in campo, un incontro giocato ad alti livelli tecnici ed agonistici, con le due squadre che, se solo lo volessero, potrebbero sicuramente ben figurare in campionati di categoria. Due squadre ben messe in campo da entrambi il mister che hanno lottato per tutti i novanta minuti ed oltre, senza un momento di pausa, consapevoli della notevole posta in palio.

La cronaca della partita vede subito una Nuova Soverato lanciata fin dai primi minuti alla ricerca spasmodica delle due segnature, che potevano consentire, insieme alla vittoria, di scalzare dal primo posto in classifica la squadra vibonese ed in effetti i frutti di questo atteggiamento si vedevano in quanto al 10° Giuseppe Meliti portava in vantaggio la formazione soveratese.

Ad inizio ripresa al 3° minuto pareggiava il conto Antonio Caruso, soprannominato dai compagni “pongino”, il bomber della squadra di casa, ma l’entusiasmo per i filadelfiesi durava molto poco in quanto al 15° veniva assegnato un calcio di rigore alla Nuova Soverato per un fallo in area subito da Pietro Fodero. Lo stesso Fodero si incaricava della battuta in rete e realizzava la rete del momentaneo vantaggio. Passavano pochi minuti ed al 19° per un fallo in area soveratese veniva assegnato dal sig. Francesco Torcasio da Lamezia Terme, arbitro dell’incontro, un penalty questa volta alla squadra di casa che veniva trasformato in rete sempre dal solito Antonio Caruso.

La svolta della partita si aveva però al 27° all’or quando Domenico Colacino, centrocampista del Real Filadelfia, con il vizio del gol, agganciata prima un pallone sulla trequarti e poi faceva partire un fendente angolato da fuori area che batteva l’incolpevole portiere ospite Antonio Bevilacqua. È impossibile descrivere da parte nostra il grande entusiasmo in campo e sugli spalti fino alla fine dell’incontro del tifosi e sportivi locali.

Quindi a questo punto della stagione dato per assodato la partecipazione del Real Filadelfia alle fasi finali regionali, per la Nuova Soverato, per poter coronare una stagione già ora esaltante, non resta altro da fare, avendone tutte le possibilità, di vincere i playoff arrivati ai quarti di finale e nell’iter cominciando ad affrontare in casa la temibile ed arcigna Vigor Old Boys. Invece l’incontro tra la Vigor Old Boys ed il Borboruso nel Cuore non si è disputato per il mancato arrivo della squadra ospite e quindi un inevitabile tre a zero a tavolino in favore della squadra vibonese e sicuramente un punto di penalizzazione in classifica per la formazione della sila catanzarese.

E’ andata decisamente meglio alla Boys Marinate nel posticipo della domenica in trasferta sul rettangolo di gioco del complesso sportivo Ginepri di Sant’Eufemia, la squadra di mister Catanese conquista una platonica vittoria contro il Lamezia Golfo, in una tipica partita di fine stagione con le due squadre che per motivi di assenze non schieravano le migliori formazioni ed hanno dato la possibilità alle rispettive rose di calciatori di poter effettuare un meritato turnover. Da registrare un punteggio tennistico nel derby cittadino tra la Computer Assistance e la Casa dello Sport, con quest’ultima formazione che infligge un severo sette a due alla squadra di mister Fabio Nicolazzo. Finisce invece in parità, uno ad uno, lo scontro tra l’Amatori Soveria Mannelli e l’Ecosistem Lamezia Soccer, mentre dopo il pareggio della settimana scorsa, fuori casa, ritorna alla vittoria, nell’altro incontro della ventiduesima giornata, l’Alchimia Jonica opposta alla squadra dell’Amami Mac 3, due ad uno il risultato finale a favore della formazione soveratese.

Nel girone B si è disputata invece la finale playoff, nel Complesso Sportivo Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro Lido, tra la Stella Maris e l’Eagles 2020. Il risultato finale ha dato ragione a quest’ultima formazione capitanata egregiamente da mister Guido Smiraglio, che è riuscito ad imporsi con il punteggio di quattro a zero sui più quotati avversari. Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre in campo, con l’Eagles che ha fatto valere nelle fasi finali dell’incontro una maggiore freschezza fisica rispetto agli avversari, infatti il risultato è rimasto in bilico fino al 25° del secondo tempo, quando il bomber Paparazzo bissava la rete realizzata al 33° del primo tempo ed annichiliva così le residue speranze di rientrare in partita per la Stella Maris.

Poi la partita in campo si è incanalata in una ricerca affannosa e disordinata da parte della Stella Maris di recuperare il risultato, con la conseguenza inevitabile di esporsi ai rapidi contropiedi avversari e proprio su due di queste ripartenze al 33° ed al 50°, in pieno recupero, i fratelli Alessandro ed Ottavio Porto rimpinguavano il bottino. In conseguenza della vittoria finale dei playoff l’Eagles 2020 ottiene il diritto a partecipare alle fasi regionali in programma 7-8-9 giugno p.v. a Rossano-Corigliano (CS)

COMPUTER ASS. – CASA DELLO SPORT 2 – 7

REAL FILADELFIA – NUOVA SOVERATO 3 – 2

AMATORI SOVERIA – ECOSISTEM LAMEZIA 1 – 1

ALCHIMIA JONICA – AMAMI MAC 3 2 – 1

VIGOR OLD BOYS – BORBORUSO NEL CUORE 3 – 0 (a tavolino)

LAMEZIA GOLFO – BOYS MARINATE 1 – 3

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 60

2) NUOVA SOVERATO 54

3) BOYS MARINATE 51

4) ECOSISTEM LAMEZIA S. 44

5) VIGOR OLD BOYS 43

6) CASA DELLO SPORT 33

7) ALCHIMIA JONICA (-3) 22

8) BORBORUSO NEL CUORE (-3) 20

9) AMATORI SOVERIA (-1) 20

10) COMPUTER ASSISTANCE (-2) 12

11) AMAMI MAC 3 9

12) LAMEZIA GOLFO 3

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 20 RETI (3 RIGORI)

MARIO DE GRAZIA – ECOSISTEM 15 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 12 RETI (2 RIGORI)

VINCENZO NESCI – BOYS MARINATE 12 RETI (3 RIGORI)

PIETRO FODERO – NUOVA SOVERATO 12 RETI (3 RIGORI)

SANTINO ARETINO – BORBORUSO 11 RETI

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 11 RETI

CORAPI SALVATORE – NUOVA SOVERATO 10 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 15 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO REAL FILADELFIA CON 88 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO CON SOLO 15 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO CON 81 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +68

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON -66

FINALE PLAYOFF GIRONE B

STELLA MARIS – EAGLES 2020 0 – 4

PROSSIME GARE IN PROGRAMMA

Semifinali playoff girone A

1) BOYS MARINATE – ECOSISTEM LAMEZIA si svolgerà sabato 4 maggio p.v. ore 15 al Comunale di Vibo Marina

2) NUOVA SOVERATO – VIGOR OLD BOYS si svolgerà sabato 4 maggio p.v. ore 15 a Soverato (CZ) Stadio B. Sinopoli

Quarti di finale Coppa Calabria

1) BOYS MARINATE – STELLA MARIS da disputarsi c/o il Comunale di Vibo Marina (VV)

2) VIGOR OLD BOYS – CATANZARO LIDO da disputarsi c/o il Comunale di Sant’Onofrio (VV)

3) HAMMERS- INVICTA da disputarsi c/o il Campo Sportivo V. Soluri di Catanzaro Lido (CZ)

4) REAL FILADELFIA – CASA DELLO SPORT da disputarsi c/o il Comunale di Filadelfia (VV)

Le date degli incontri sono ancora da definire.