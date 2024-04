Ventunesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori Over 35 C/11

Nella ventunesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35 C/11, nel girone A, il Real Filadelfia continua la sua marcia in testa alla classifica, tallonato a brevissima distanza, tre punti, dalla Nuova Soverato e procrastinando così la decisione finale sulla leadership del torneo all’ultima giornata, dove i giochi si risolveranno sicuramente nello scontro diretto in programma al Comunale di Filadelfia (VV) sabato 20 aprile p.v. con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Intanto sia il Real Filadelfia, tra le mura amiche opposto alla Casa dello Sport, sia la Nuova Soverato, in trasferta contro il Borboruso nel Cuore, ottengono due successi largamente previsti rispettivamente con il risultato di tre a zero per la prima e quattro a zero per i secondi. Ma non è filato tutto liscio come i risultati possono far credere, le cronache delle due partite ci raccontano che entrambi le squadre vittoriose hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per poter prevalere sugli avversari, a riprova del fatto che in questi tornei amatoriali non esistono risultati scontati, partite agevoli e squadre arrendevoli.

Il Boys Marinate invece in trasferta ha la meglio contro l’Ecosistem Lamezia, con quest’ultima squadra che nelle giornate conclusive di campionato ha perso lo smalto e la determinazione dimostrata ad inizio torneo. Pareggio scoppiettante e tante reti tra il Computer Assistance e l’Alchimia Jonica, mentre la Vigor Old Boys racimola sei punti in classifica generale, in virtù dei due incontri vinti a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro, prima con l’Amatori Soveria e poi con il Lamezia Golfo.

L’Amami Mac3 torna nuovamente alla vittoria dopo una settimana contro il Lamezia Golfo, in una partita dove la squadra di mister Fazio ha tanto da recriminare per le numerose occasione da rete dei propri attaccanti fallite per imprecisione e per la sfortuna che ancora perseguita i lametini dovendo ancora una volta registrare amaramente i numerosi tiri finiti su pali e sulle traverse che hanno negato la gioia del gol alla formazione del presidente Galante.

Nel girone B si disputavano invece le semifinali playoff, il Catanzaro Lido perdeva malamente lo scontro diretto contro l’Eagles, che per la cronaca andava in rete al 37° del primo tempo con il bomber Paparazzo su rigore, mentre al 20° del secondo tempo Brandonisio, sbagliava la conclusione, sempre su rigore, non consentendo alla formazione di mister Valentini di riequilibrare le sorti dell’incontro. La Stella Maris nell’altra semifinale regolava la pratica eliminando con il risultato di tre ad uno l’Invicta 2010. In virtù di questi risultati maturati sul campo la finale playoff di venerdi 19 aprile p.v. alle ore 20,30 presso il complesso sportivo Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro Lido vedrà opposte la Stella Maris e l’Eagles.

BORBORUSO NEL CUORE – NUOVA SOVERATO 0 – 4

AMAMI MAC 3 – LAMEZIA GOLFO 2 – 0

REAL FILADELFIA – CASA DELLO SPORT 3 – 0

ECOSISTEM LAMEZIA – BOYS MARINATE 0 – 2

COMPUTER ASSISTANCE – ALCHIMIA JONICA 5 – 5

VIGOR OLD BOYS – AMATORI SOVERIA 4 – 0

LAMEZIA GOLFO – VIGOR OLD BOYS (recupero) 0 – 5

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 57

2) NUOVA SOVERATO 54

3) BOYS MARINATE 48

4) ECOSISTEM LAMEZIA S. 43

5) VIGOR OLD BOYS 40

6) CASA DELLO SPORT 30

7) BORBORUSO NEL CUORE (-2) 21

8) AMATORI SOVERIA (-1) 19

9) ALCHIMIA JONICA (-3) 19

10) COMPUTER ASSISTANCE (-2) 12

11) AMAMI MAC 3 9

12) LAMEZIA GOLFO 3

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

MARIO DE GRAZIA – ECOSISTEM 14 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 12 RETI (2 RIGORI)

VINCENZO NESCI – BOYS MARINATE 12 RETI (3 RIGORI)

SANTINO ARETINO – BORBORUSO 11 RETI

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 11 RETI

PIETRO FODERO – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 14 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO REAL FILADELFIA CON 85 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO CON SOLO 14 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA LAMEZIA GOLFO CON 78 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +67

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON -64

SEMIFINALI PLAYOFF GIRONE B

INVICTA 2010 – STELLA MARIS 1 – 3

CATANZARO LIDO – EAGLES 0 – 1