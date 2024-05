Approvato nella seduta di martedì: bilancio sano e solido per l’Ente

Via libera del Consiglio Comunale di Girifalco al rendiconto, approvato nel corso della seduta di martedì scorso. Dal rendiconto esce una fotografia positiva, che conferma un bilancio sano e solido, con una tenuta ordinata e rigorosa dei conti; tant’è che per l’anno 2023 è stato applicato l’avanzo libero di amministrazione stanziando in una prima fase la somma di 60 mila euro e nell’assestamento generale dei conti sempre utilizzando l’avanzo libero di amministrazione la somma di 180 mila euro a copertura dei rincari energetici

Investimenti, finanziamenti, iniziative di grande respiro sono stati alla base del 2023. Ma, al contempo, l’Amministrazione ha dato un impulso significativo al miglioramento della qualità della vita, anche attivando una serie di interventi di manutenzione e realizzazione di nuove opere pubbliche utilizzando una parte dell’avanzo destinato agli investimenti per € 442.300,00 per le seguenti spese

l Cofinanziamento del 10% dei lavori relativi al progetto BORGHI DI CASSIODORO per € 149.800,00 (finanziamento 1.498.000,00);

l Manutenzione impianti sportivi per € 5 0.000,00

l Acquisto beni immobili per € 50.000,00 in località CANNALETTA, si tratta dell’acquisto di un appezzamento di terreno della superficie di mq 18.335,00 di proprietà del sig. Domenico Tolone, a cui si legano € 30.000,00 destinate alla progettazione correlata alla realizzazione della casa della cultura, (un auditorium) casa della cultura inserita nelle nostre linee programmatiche con l’obiettivo di creare spazi da poter utilizzare in maniera collettiva ad esempio sala conferenze , aule di formazione, un luogo che diventerebbe un punto di incontro una collaborazione tra le associazioni , vista la cospicua presenza di realtà associative di vario genere nel nostro territorio ( musicali , teatro e altre )

l Risanamento della palestra della scuola elementare € 50.000,00

l Manutenzione straordinaria rete idrica € 167.744,00

l Manutenzione straordinaria del cimitero € 30.000,00 (dove si è intervenuti nella creazione di nuovi loculi,interventi programmati di esumazioni per creare nuovi spazi )

l Interventi di Manutenzione viabilità interna 102.000,00 (rientra la riqualificazione di via Catalano e riqualificazione di via F.LLi Bandiera)

l Manutenzione viabilità esterna per euro 126.000,00. un progetto mirato essenzialmente alla messa in sicurezza di alcune strade extraurbane con interventi sullo stato di usura, dove sono emerse dai sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico , carenze strutturali e funzionali oltre a creare danno ai veicoli che vi transitano.

l Contributo infrastrutture sociali per euro 40.000,00 riguarda lavori di riqualificazione e completamento della pavimentazione adiacente la scalinata in Via A.Migliaccio ;

l l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con interventi di sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED (fondi Ministero dell’Interno 70.000,00—–62.470,00 introiti proventi provenienti dal parco eolico).

l Finanziamento anno 2023 GSE per efficientamento energetico Palazzo Staglianò € 190.414,00;

l Finanziamento anno 2023 sempre GSE efficientamento energetico presso scuola media Via De Amicis € 588.666;00

l Finanziamento per lavori di messa in sicurezza dell’edificio adibito a mensa scolastica in via boccaccio finanziame to che rientra nell’ambito del PNRR per un importo di € 200.00,00

I dati sono stati snocciolati dall’assessore al Bilancio, Domenico Giampà che ha preceduto le relazioni del vicesindaco Alessia Burdino, degli assessori Elisa Sestito e Salvatore Panduri, del consigliere comunale Delia Ielapi e, quindi, del sindaco Pietrantonio Cristofaro.

Dalle relazioni è emerso come obiettivi, priorità, progetti e programmi risultano essere tutti in linea con il mandato di questa amministrazione e delle linee programmatiche della stessa.

Il risultato d’amministrazione dell’Ente, che si chiude al 31 dicembre con 9 milioni per un incremento di 60 mila euro rispetto all’anno precedente; l’ indice positivo evidenzia la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e quelle di investimento con un adeguato flusso di entrate

“Posso quindi affermare – ha dichiarato l’assessore Giampà – che le risultanze numeriche del Bilancio di Rendiconto 2023 rappresentano in modo chiaro e puntuale tutta l’attività svolta da questa Amministrazione nell’anno appena trascorso ed evidenziano il frutto di un lavoro costante e puntiglioso messo in campo da tutti i settori. Mi sembra quindi doveroso ringraziare il sindaco i colleghi i responsabili e gli uffici comunali per l’ottimo lavoro di squadra che ci ha consentito di centrare questo importante traguardo. Inoltre, i “numeri” contenuti nel documento relazionato sono la dimostrazione del senso di responsabilità delle nostre scelte economico-finanziarie, che guardano al futuro, preoccupandoci di mantenere i conti in ordine ma nello stesso tempo di destinare risorse per gli investimenti e di garantire sempre servizi di qualità”.