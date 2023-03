Vibers lancia “Maledetta Primavera Indie”, un nuovo evento per Vibo Valentia

L’associazione Vibers lancia un nuovo evento a Vibo Valentia, si chiamerà Maledetta Primavera Indie e vedrà l’alternarsi di artisti del panorama indie italiano. Sono stati svelati al momento solo i primi due appuntamenti, si terranno al Bar al Castello in un’atmosfera totalmente nuova e vedranno protagonisti i cantautori Dile e Cannella, rispettivamente il 6 aprile e l’11 maggio.

Molti conoscono il Bivona Beach Festival, evento che negli anni si è affermato per il suo carattere straordinariamente allegro. I ragazzi che hanno dato vita a questa meravigliosa realtà sono i ragazzi di Vibers, un’associazione che si è messa in testa di riportare nella provincia di Vibo Valentia eventi dal valore culturale e sociale di alto livello. Nasce con lo stesso spirito “Maledetta Primavera Indie”, la nuova idea di Vibers, un festival di musica diviso in 7 serate, delle quali per ora sono state rese note solo le prime due.

La prima vedrà protagonista Dile, il 6 aprile al Bar al Castello. Dile inizia il suo percorso discografico nel 2019 con dei risultati molto importanti: il singolo d’esordio Perdersi, pubblicato per OSA e Artist First, entrando dopo pochi giorni nella playlist di Spotify Viral 50. Il suo secondo singolo, Rewind, conta oggi oltre due milioni di ascolti. A novembre 2020 è uscito Rewind, il suo disco di debutto, che ha raggiunto i 9 milioni di streaming. Esplodono i numeri degli ascolti quando fa uscire i due singoli che lo lanciano definitivamente, “Quando vedo te” e “Mondocane”, che totalizzano oltre 5 milioni di riproduzioni su Spotify. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo singolo “Marciapiedi”, che precede l’uscita del nuovo album.

La seconda data sarà di Cannella, l’11 maggio al Bar al Castello. Cannella ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni a 13 anni, poi si è avvicinato alla musica hip hop ed ha iniziato a scrivere brani con strofe rappate e ritornelli cantati. Del suo talento si è accorta l’etichetta Honiro Records, specializzata in musica hip hop e lo scorso ottobre è uscito il singolo “Campo felice”, che ha riscosso discreti successi sulle piattaforme di streaming. A maggio 2021 pubblica il nuovo album “Ore Piccole”, secondo disco del giovane cantautore romano, dove spiccano tra gli altri i brani “Balla così” e “Fiori Blu”, che totalizzano oltre 10 milioni di streaming.