[VIDEO] A Chiaravalle Centrale 29 artisti in concorso e 14 giovani talenti

La seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte”

Chiaravalle Centrale si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte” promosso dall’amministrazione comunale, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Regione, della Provincia e della Consulta comunale della Cultura. Dal 29 luglio al 13 agosto, ventinove artisti di livello nazionale e internazionale, ospiti d’eccezione, murales, installazioni e una sezione dedicata a quattordici giovani talenti dell’Accademia animeranno i locali del Liceo Scientifico di piazza Calvario.

La conferenza stampa

Il programma è stato illustrato oggi in conferenza stampa, presso la sala consiliare comunale di via Castello. Presenti il direttore artistico del Premio, Nicola De Luca, il sindaco, Domenico Donato, il vicesindaco, Pina Rizzo, la presidente della Consulta comunale della Cultura, Teresa Tino, la vicepresidente Paola Sangiuliano, la professoressa Lara Caccia, storica e critica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, la professoressa Rosetta Candelieri, docente dell’IIS “Ferrari” di Chiaravalle.

Il sindaco ha espresso il suo entusiasmo per l’impegno organizzativo che ha portato alla realizzazione della seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte”. “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare un evento di tale portata nella nostra città. Questo è il risultato di un duro lavoro di squadra e di una passione profonda per l’arte e la cultura”, ha dichiarato Donato.

Un museo permanente

Sollecitato sull’argomento da Nicola De Luca, il sindaco ha inoltre confermato l’idea di un museo permanente di arte contemporanea a Chiaravalle Centrale. “Stiamo lavorando per ammodernare strutture storiche come Palazzo Staglianò e altri luoghi di cultura. Il nostro obiettivo è di creare un polo attrattivo che possa rendere Chiaravalle Centrale un punto di riferimento per l’arte contemporanea”, ha aggiunto Donato. Progetto che ha ricevuto pubblicamente il plauso della professoressa Lara Caccia.

“Questo è solo l’inizio – ha infine concluso il sindaco. – Abbiamo grandi progetti per il futuro e siamo fiduciosi che, con il sostegno della nostra comunità e l’impegno di tutti, riusciremo a realizzare i nostri sogni”.

Tante collaborazioni

De Luca, nel presentare i dettagli della manifestazione, ha ricordato che anche quest’anno l’organizzazione si avvale del prestigioso contributo del critico d’arte Maurizio Vitiello e del gallerista e saggista Vincenzo Le Pera.

Pina Rizzo e Teresa Tino hanno rimarcato vicendevolmente l’ottimo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Consulta della Cultura.

Tutti i nomi

Ecco i nomi degli artisti in concorso con le loro opere: Francesco Arabia, Nino Attinà, Lucio Basagni, Maurizio Bonolis, Maurizio Carnevali, Diego Cataldo, Natino Chirico, Dammone Sessa, Alessandro Del Gaudio, Lucia Di Miceli, Flavio Gioia, Paolo Gubinelli, Sergio Guerrini, Carmela Infante, Mario La Carrubba, Antonio La Gamba, Alessandro Maio, Iolanda Morante, Lina Morici, Giuseppe Negro, Fabio Nicotera, Vincenzo Paonessa, Gianni Rossi, Antonio Salzano, Roberto Sanchez, Giovanna Savona, Gianfranco Sergio, Ernesto Spina, Hassan Yazdani.

A seguire, l’elenco degli allievi dell’Accademia che allestiranno una apposita sezione della mostra con le loro opere: Alois Arruzza, Maria Luisa Bevivino, Francesco Brogno, Marica Corrado, Laura Violeta Dima, Serena Fida, Eva Fruci, Luca Granato, Antonio Iannizzi, Martina Loiarro, Fiammetta Ornella Silipo, Emanuela Tavano, Gaia Valeo, Cassia Vona.

La manifestazione sarà arricchita da un’installazione del gruppo Makrós Aps e Novelty srl, mentre Salvatore Start realizzerà un murales in una delle serate. La grafica è stata curata da Paola De Luca.

Dal Liceo un aiuto in più

Tra i tanti patrocini istituzionali, spicca quello dell’amministrazione provinciale di Catanzaro che, in accordo con il dirigente scolastico Fabio Guarna, ha concesso l’utilizzo dei locali del Liceo Scientifico di Chiaravalle. Dallo stesso istituto “Ferrari” arriveranno anche due studentesse che, nell’ambito del Pcto, offriranno servizi di accoglienza durante l’intero periodo della mostra: Morena Daniele e Michela Sanzo.

L’inaugurazione è prevista per il 29 luglio alle ore 18.30 alla presenza del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari. Dopo il successo dello scorso anno, un nuovo, imperdibile evento di arte e cultura a Chiaravalle Centrale.