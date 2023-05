[VIDEO] “Amuri e Vinu”: un borgo calabrese in festa per il nuovo brano degli Amakorà

Uscito il videoclip che anticipa il nuovo disco della band vibonese

La suggestiva piazza di un piccolo borgo calabrese rivive festante grazie alle musiche ispirate alla tradizione e all’identità calabrese nel nuovo videoclip degli Amakorà, “Amuri e Vinu”. Reduce dal Premio Nazionale Folk & World 2022 ricevuto in Puglia, la band vibonese ha lanciato il nuovo singolo che anticipa il prossimo album, prodotto da Calabria Sona, scegliendo per l’occasione di accompagnare ritmi e armonie con le immagini di luoghi unici e suggestivi dell’entroterra calabrese.

Un brano che parla della nostra terra e della nostra gente, con un testo che tratta in modo ironico una delusione amorosa mal digerita da parte del protagonista che cerca un conforto continuo nel bicchiere di vino. La canzone si arricchisce, quindi, di toni romantici, regalando un messaggio positivo, perché la vita offre sempre una nuova possibilità: “nu hfiuri mora e l’atru hfiura”.

Il video è diretto da Massimo De Masi, scritto da Sandro Scidà, per la fotografia di Salvatore Longobucco. “Girando nel borgo di Pizzoni – raccontano gli Amakorà – abbiamo voluto che il tempo si fermasse alla pura genuinità di un contesto impensabile ai nostri giorni così caotici. Invece, noi sogniamo sempre di trovare il sorriso in chi ti incontra per strada”.

La band da sempre prodotta da Calabria Sona e che ha iniziato il suo percorso vincendo il Kaulonia Tarantella Future nel 2013, il premio Manente come band rivelazione nel 2014 e il premio Nazionale FIPI nel 2022, è pronta per il suo nuovo tour estivo che li porterà nelle piazze con la solita voglia di fare ascoltare dal vivo la nuova musica identitaria calabrese. Gli Amakorà rappresentano quei giovani musicisti che continuano a studiare, scrivere, contaminare per rappresentare al meglio la nostra regione. Gli Amakorà sono Lev Kristian Massa (fiati etnici, organetti, tamburello), Francesco Caruso (voce e chitarra), Francesco Papillo (percussioni), Francesco Soldano (fiati), Pietro Maida (basso elettrico) e Sandro Scidà (chitarra battente, chitarra classica, dulcimer, lira calabrese)

“Il gruppo degli Amakorà vive di un confronto continuo – commenta il regista De Masi -, la stima reciproca ci ha portato a crescere tanto insieme, arrivando oggi alla realizzazione di un videoclip con uno sforzo produttivo che non ha niente da invidiare alle produzioni di stampo nazionale. Ho immaginato i vicoli di Pizzoni, piccolo borgo dell’entroterra Vibonese, paese natale di mio padre, riscaldarsi grazie al calore degli Amakorà. Il centro storico vive il suo massimo splendore durante la rappresentazione del presepe vivente, dove con estrema cooperazione e sforzo comune gli abitanti creano una dimensione unica dove il tempo si è fermato. Ho rivisto la stessa voglia di fare in questa occasione che ha permesso di ricreare l’ambiente perfetto per raccontare la storia di “Amuri e Vinu”.

Gli attori protagonisti del videoclip sono Rosario Andrea Vescio, Martina Scarfone e Maria Pullella.

La realizzazione di questo ambizioso video è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’intera comunità di Pizzoni, coinvolta nel suo cuore pulsante con l’amministrazione comunale, la Pro Loco, l’associazione La Fenice APS, il Gruppo Presepe Vivente e infine la Pro Loco della vicina Vazzano.