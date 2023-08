[VIDEO] ChiaravalleArte 2023: la giuria al lavoro per decretare i vincitori

Bilancio positivo per la seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea promosso dall’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale

La giuria del Premio nazionale di arte contemporanea ChiaravalleArte è al lavoro per decretare i vincitori di questa seconda edizione che ha visto un’eccezionale partecipazione di artisti e un’ampia risonanza mediatica.

La proclamazione avverrà nel pomeriggio del 13 agosto, a conclusione della mostra delle opere in concorso, ospitata nei locali del Liceo Scientifico di Chiaravalle Centrale.

Il bilancio della manifestazione culturale, promossa dall’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, è molto positivo. Il numero di visitatori è cresciuto costantemente, con un picco di partecipazione durante la visita guidata del 10 agosto, curata dalla professoressa Lara Caccia, storica e critica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La professoressa Caccia, tra i curatori del Premio insieme a Nicola De Luca, Maurizio Vitiello e Vincenzo Le Pera, ha espresso grande soddisfazione per il riscontro avuto quest’anno. “Siamo entusiasti delle tante presenze e dell’unanime giudizio positivo della critica” ha dichiarato.

L’evento ha brillato non solo per la qualità delle opere, ma anche per l’innovazione, la sperimentazione e il risalto culturale. La partecipazione attiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e la performance di street art di Salvatore Sart sono alcuni degli elementi che hanno contribuito al successo dell’edizione 2023 del Premio.

ChiaravalleArte si conferma così come un appuntamento imperdibile nel panorama artistico italiano, capace di unire cultura e territorio, promuovendo Chiaravalle Centrale e la sua ospitalità.

Gli occhi sono ora puntati sulla cerimonia di premiazione, attesa con grande interesse, per celebrare i talenti che hanno reso questa edizione di ChiaravalleArte un momento indimenticabile di espressione e creatività.