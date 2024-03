[VIDEO] Deserto a Sud: è allarme spopolamento

Giovanni Sgrò denuncia l’inerzia della politica su un tema cruciale

La Calabria sta affrontando una crisi demografica senza precedenti, con una perdita annuale di circa 13.000 abitanti, segnando un trend di progressiva desertificazione del territorio.

Questa preoccupante fuga, non solo numerica ma anche di talenti e potenzialità, mette a rischio il futuro socio-economico dell’intera regione.

Nel Forum condotto da Francesco Pungitore, l’appello di Giovanni Sgrò, da tempo impegnato in battaglie culturali e sociali, non è solo un richiamo all’azione per le istituzioni e la politica, ma un invito alla riflessione per l’intera comunità calabrese, dentro e fuori i confini regionali.

Sgrò è un imprenditore che non ha mai smesso di credere nel potenziale della sua terra e che oggi si fa portavoce di una questione di vitale importanza per il futuro della Calabria e dell’intero Paese.