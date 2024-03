[VIDEO] Imparare l’intelligenza artificiale: i consigli di Francesco Pungitore

Mantenersi aggiornati e fare tanta pratica con i modelli più in uso: il modo giusto per approcciare questa tecnologia che sta cambiando il mondo.

Nell’attuale panorama tecnologico, l’intelligenza artificiale si sta affermando come una delle forze capaci di cambiare radicalmente la nostra quotidianità, soprattutto in ambito lavorativo. Francesco Pungitore, direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, con un video sul suo canale YouTube propone una guida facile per aiutare chiunque desideri avvicinarsi all’IA con cognizione di causa. Ecco i suoi consigli.

1. Mantieniti aggiornato: inizia ogni tua giornata con una ricerca su Google Notizie utilizzando le parole chiave “intelligenza artificiale” per rimanere informato sulle ultime novità.

2. Sfrutta i social media e YouTube: segui i canali dedicati all’IA, come quelli di Gaito e Montemagno, esperti e divulgatori, per approfondire vari aspetti dell’intelligenza artificiale, dai concetti di base alle ultime innovazioni. Partecipa alle discussioni nei commenti per un apprendimento più interattivo.

3. Passa dalla teoria alla pratica: dedica 2-3 ore al giorno per lavorare con strumenti di IA come ChatGPT, Gemini, Perplexity, Canva e Midjourney. Questo ti permetterà di comprendere meglio come funzionano queste tecnologie e come possano essere applicate in scenari reali.

Il dibattito sull’IA tende spesso a polarizzarsi su questioni astratte, trascurando l’importanza delle sue applicazioni nel mondo reale. Pungitore sottolinea esattamente questo: il vero punto di partenza per capire l’IA deve essere un equilibrio tra la comprensione dei principi fondamentali e l’immersione nelle sue applicazioni concrete.

Per rimanere aggiornati, l’accesso all’informazione gioca un ruolo cruciale. Viviamo in un’era digitale dove le notizie sono facilmente accessibili, e una semplice ricerca quotidiana può tenere chiunque informato sulle ultime novità.

Inoltre, i social media e YouTube emergono come risorse inestimabili per l’apprendimento. Canali dedicati, come quelli menzionati da Pungitore, offrono contenuti profondi e accessibili che spaziano dai fondamenti dell’IA alle sue ultime innovazioni. Seguire questi canali e partecipare alle discussioni può significare fare un passo avanti significativo nel proprio percorso educativo.

Tuttavia, l’apprendimento diventa significativo solo quando si passa dalla teoria alla pratica. Modelli come ChatGPT, Gemini, Perplexity, Canva e Midjourney rappresentano piattaforme su cui sperimentare direttamente. Dedicando qualche ora al giorno a questi strumenti, è possibile acquisire una comprensione più profonda del funzionamento delle tecnologie IA e delle loro potenziali applicazioni in scenari reali.

Pungitore non trascura di menzionare le prospettive dell’IA, come l’IA agente e l’Intelligenza Generale Artificiale (AGI), sottolineando come quest’area di studio non sia solo affascinante ma anche cruciale per anticipare le trasformazioni future. L’invito a immaginare un futuro in cui le IA potrebbero gestire compiti complessi autonomamente, come prenotare viaggi o scegliere hotel, dimostra l’importanza di essere preparati e informati.

Il video di Francesco Pungitore è una risorsa, quindi, per chiunque desideri capire il mondo dell’IA con una prospettiva equilibrata tra teoria e pratica. Offre non solo una guida per iniziare ma anche una visione del futuro dell’IA e del suo impatto sulla società. Questo approccio consapevole è essenziale per muoversi in un campo in rapida evoluzione e per comprendere dove questo percorso possa portarci.