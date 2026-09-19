Violenta rissa con ferimento all’addome e sfregio al volto, 28enne arrestato

Sono in tutto quattro i giovani indagati per i reati di rissa aggravata e tentato omicidio in concorso. Per tre di loro è stato disposto l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria mentre per un 28enne la misura cautelare della custodia in carcere.

Questa l’ordinanza applicativa decisa dal Tribunale di Reggio Calabria a seguito della conclusione dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica che riguarda una rissa avvenuta nel centro della città lo scorso 7 aprile.

Dopo una banale discussione avvenuta in Piazza Garibaldi per futili motivi, il gruppo coinvolto si è affrontato, in una stradina isolata del quartiere Archi, scatenando una vera e propria lite nel corso della quale sono stati utilizzati un coltello e una chiave svitabulloni.

Diverse le lesioni riportate dalle persone ferite, tra cui ferite all’addome e uno sfregio permanente del viso per un soggetto. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica reggina, hanno consentito di ricostruire le fasi più cruente della lite ed individuare i responsabili.