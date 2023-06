Violento scontro tra auto sulla SS107, non ce l’ha fatta l’infermiere coinvolto nell’incidente

Si aggrava il bilancio del violento incidente avvenuto nella giornata di ieri a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Una delle tre persone rimaste ferite in seguito al sinistro, Antonio Loria – infermiere di cinquant’anni del posto – è morto oggi all’ospedale Annunziata della città bruzia.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al chilometro 83 della Strada statale 107 silana-crotonese. Per cause tuttora in corso di accertamento, due automobili – una Nissan Qashqai e un’Opel Zafira – sono entrate in collisione nei pressi di un curvone, in direzione Cosenza.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco. In azione anche il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per diverse ore.