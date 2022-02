Visita guidata in diretta streaming a Skylletion colonia della Magna Graecia

In data 12/01/2022 gli alunni della classe 1C dell’ITT “U. Midossi” di Civita Castellana (Viterbo) in collegamento su Classroom Meet, hanno potuto visitare, seppur virtualmente, un’antica colonia greca oggetto attuale di studio in storia.

La prof.ssa Antonella Bevacqua, insegnante calabrese fuorisede in servizio presso l’ITT Midossi, propone la visita guidata alla collega Patrizia Conti sempre aperta e disponibile a proposte didattiche nuove e stimolanti e grazie alla disponibilità del DS, sempre disponibile e lungimirante, prof. Alfonso Francocci che ha autorizzato l’iniziativa, abbiamo realizzato in team teaching anche con lo storico e collega dell’ITT Malafarina di Soverato, prof. Giuseppe Pisano, una visita guidata in diretta streaming dal Parco Archeologico di Scolacium, già colonia greca Skylletion e attuale Squillace.

Argomento di studio attuale della classe è la seconda colonizzazione greca in Italia e pertanto trovandoci in Dad e collegandomi dalla mia abitazione nel soveratese in piena area Magna Graecia quale opportunità migliore per stimolare e facilitare l’apprendimento portando i ragazzi concretamente sul luogo e farcendo vedere loro da vicino i resti un’antica colonia greca?

A questo ho potuto unire il mio desiderio di far conoscere la Calabria come terra bellissima pregna di valore storico e culturale con le strategie didattico educative più attuali. La dad è stata da subito demonizzata come il male assoluto ma rappresenta una strategia didattica certamente innovativa che come ogni novità è difficile da comprendere ed accettare. Il cambiamento è comunque endemico nelle società e per vincerne le naturali resistenze dobbiamo cominciare a considerarne gli aspetti positivi e trasformarli in opportunità che altrimenti non avremmo avuto. Ed io sono felicissima di aver avuto la possibilità di portare i miei ragazzi nella mia terra cosa che, diversamente, sicuramente non avrei potuto fare perché per esempio le gite scolastiche si orientano verso nord oppure solitamente si fermano in Campania o al massimo ci saltano per andare in Sicilia.

Attività svolta:

Attraverso il Documano Massimo, la via principale, abbiamo visitato il Foro, con la pavimentazione in laterizio unica in tutto il mondo romano, il Teatro di origine greca dalla tradizionale forma a semi cerchio e posta su un promontorio per esigenze acustiche, ancora prevalentemente intatto nei suoi resti.

E’ stata ripercorsa la storia relativa alla fondazione della colonia greca da parte degli Achei nel V-VI sec. a.c. e la relazione con la madre patria nonchè la leggenda secondo cui Ulisse, ritornando a Troia, naufragò proprio su questi lidi e innamorandosi di Nausicaa, figlia del Re dei Feaci Alcinoo, qui fondò Skylletion, esattamente difronte l’Isola di Ogigia (Calipso) che da alcuni studi dei fondali marini squillacesi sembrerebbe realmente esistita.

Quindi i ragazzi sono stati portati sulla terrazza di Copanello da cui è possibile osservare gran parte del Golfo di Squillace e da qui hanno potuto osservare a nord la Polis greca Kroton (Crotone) e a Sud Locri Epizefiri nonchè tutta l’area magno graeca che accolse e diede i natali a personaggi illustri quali Pitagora, Milone, Zaleuco, Erodoto e molti altri famosi personaggi dell’antica Grecia.

Abbiamo quindi parlato di Cassiodoro, politico e letterato romano, che proprio a Squillace fondò il Vivarium, una sorta di università per la salvaguardia e la custodia della cultura e dei libri, e osservato dalla terrazza sul mare le sue Vasche scavate nella roccia in cui allevava flora e fauna marina.

Oggi Squillace vive di turismo ed arte, in particolare la ceramica con l’antica tecnica dell’ingobbio, la cui arte fu portata proprio in epoca greca dai ceramisti di Samo.

Prof.ssa A. Bevacqua