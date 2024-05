Conclusa a Borgia la rassegna socio-culturale “Proiettiamo un mondo migliore”

Si è conclusa martedì 30 aprile la rassegna socio-culturale “Proiettiamo un mondo migliore” organizzata dall’Associazione culturale Cinemando e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito della linea 1 dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle politiche giovanili.

Il progetto, rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, ha trattato alcune tematiche di maggiore attualità e allarme sociale quali la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, l’uso sicuro di internet ed i rischi e pericoli della rete e i rischi legati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti

L’ultimo incontro, svoltosi come i precedenti nell’accogliente sala del Cinema Fusto di Borgia, che ha ospitato in maniera gratuita l’intera rassegna, ha avuto come tematica “l’uso sicuro di internet – rischi e pericoli della rete”. La tematica è stata trattata con la visione del film “Disconnect”.

La giornata è incominciata come di consueto con i saluti e la presentazione della dott.ssa Rosalba Fusto, presidente dell’Associazione culturale Cinemando, che a conclusione dell’incontro ha, insieme ai partner, fatto un riepilogo sull’intera rassegna.

Il progetto, infatti, ha riscontrato grande successo tra i partecipanti, sia per l’importanza che per la modalità di trattazione delle varie tematiche affrontate nei vari incontri; la precisa organizzazione e l’accogliente location hanno fatto da cornice all’intera opera. I giovani partecipanti hanno, infatti, avuto modo di partecipare attivamente ai dibattiti con gli esperti, confrontandosi, raccontando le loro esperienze, i loro problemi, chiedendo consigli su come comportarsi nell’affrontare queste problematiche sociali nella loro quotidianità.

Durante i vari incontri, inoltre, i giovani hanno svolto dei questionari e dei sondaggi in forma anonima al fine di analizzare le problematiche presenti e dare voce anche a chi non aveva il coraggio di aprirsi pubblicamente.

La presidente Fusto ha infine ringraziato calorosamente i partner, consegnando loro un ricordo simbolico del progetto, i componenti dell’associazione e quanti hanno contribuito e/o partecipato ai vari incontri della rassegna.