Vito Deluca: da San Vito sullo Ionio, l’influencer calabrese con decine di collaborazioni internazionali

La nuova frontiera della pubblicizzazione di qualsiasi prodotto o servizio, in tutto il mondo, è ormai innegabile sia quella dei social media, attraverso gli influencer: avendone le capacità, sicuramente tantissima pazienza e creando un passo dopo l’altro nuove relazioni, diventare influencer può aprire le porte ad importanti opportunità lavorative, anche in Calabria.

È il caso di Vito Deluca, giovane di San Vito sullo Ionio, influencer attivo su Instagram e seguito da oltre 700mila followers: ma più che questi numeri, contano le tantissime collaborazioni, oltre un centinaio, che spaziano da aziende internazionali come … , a quelle nazionali come Comete Gioielli o Condorelli, fino alle eccellenze del nostro territorio come il profumo Terra Bruzia, sviluppato a Catanzaro.

Una scommessa iniziata circa tre anni fa, sostenuta dalla passione di Vito, diventato ormai punto di riferimento per tantissime aziende attive in tutto il mondo nel settore della moda, dei profumi, fino agli alimentari ed alle biciclette elettriche, appunto per la pubblicizzazione dei propri prodotti: accade così che, molto spesso, le vie di San Vito sullo Ionio, il bellissimo Lago Acero o a volte anche location fuori Regione, diventino magari il set fotografico per la pubblicizzazione di profumi inviati dalla Turchia, o abbigliamento proveniente dal Canada!