Vittoria del Volley Soverato contro la Siderco Pescara

Vittoria importante del Volley Soverato contro il fanalino di coda Siderco Pescara. Al PalaScoppa tre punti che servivano alle biancorosse nella prima giornata del girone di ritorno. Dopo la sconfitta di Bologna, per il Soverato c’era un solo obiettivo nella testa delle calabresi: vincere da tre punti. Scendiamo in campo.

Soverato in campo con Orlandi e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. Rispondono le ospiti con Casarotti al palleggio e Tosic opposto, al centro Stellati e Martinez, schiacciatrici sono Bossi e Formenti con libero Falcone.

Partenza a favore delle ospiti che si portano sullo 0-4 e coach Guidetti è costretto al primo time out dell’incontro. Soverato pian pianino riduce lo strappo e passa a condurre sul 13-12 e poco dopo 18-15. Le ospiti lottano e al cospetto della loro classifica si dimostrano squadra che non molla mai.

Okenwa porta la squadta di casa sul 22-18 e il set vede vincitore Soverato per 25/19. Equilibrio nella prima fase del secondo set con Sovwrato e Pescara appaiate 8-8. Presto, però, le padrone di casa trovano un buon break sul 14-11 e più avanti 17-12; le ospiti tentano di rientrate nel set ma Soverato mantiene il vantaggio accumulato e chiude a proprio favore il gioco con il punteggio di 25/15.

Nel terzo set le biancorosse amministrano bene il doppio vantaggio nonostante la volontà della Sideeco di cercare di riapriee la partita. Capitan Buffo e compagne fanno loro il parziale per 25/18 conquistando come detto tre punti importanti per la classifica. Prossima match per le calabresi in trasferta contro la Cda Talmassons di coach Barbieri.

Volley Soverato 3

Siderco Pescara 0

Parziali set: 25/19; 25/15; 25/18

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 6, Romanin ne, Coccoli 1, Tolotti, Jurdza ne, Zuliani ne, Frangipane 8, Orlandi 6, Buffo 13, Guzin 11, Vittorio (L), Okenwa 7. Coach: Ettore Guidetti

SIDERCO PESCARA: Tosic 5, El Mahi, Bassi 14, Formenti 5, Casarotti 1, Palmieri, Cherepova ne, Martinez 4, Falcone (L), Stellati 4, De Fabritiis. Coach: Bosica Giuseppe

ARBITRI: Pecoraro Sergio – Giorgianni Giovanni

DURATA SET: 25’, 20’, 20’. Tot 1h05’

MURI: Soverato 10, Pescara 5