Vittoria del Volley Soverato nell’ultima gara casalinga della stagione

Vittoria del Soverato contro Costa Volpino per tre a uno nell’ultima gara casalinga della stagione, la penultima della pool salvezza e del campionato per le calabresi.

Tre punti che servono alle ioniche per superare proprio le lombarde in classifica. Match tra due squadre gia retrocesse al Pala Scoppa dove le biancorosse ci tenevano a chiudere con un successo questa stagione negativa.

Calabresi in campo con Romanin in regia e opposto Zuliani, al centro Guzin e Barbazeni, schiacciatrici sono capitan Buffo e Frangipane con Vittorio libero. Coach Cominetti schiera Dell’Orto al palleggio, incrociata a Boshnakova, Ghezzi e Vicet Campos in posto 4, Mazzoleni e Agazzu centrali, con Pacchiotti libero. Approccio sbagliato del Soverato che si ritrova subito costretto ad inseguire.

Troppi fin da subito gli errori delle calabresi che non riescono ancora ad entrare nel match. Costa Volpino conduce 12-16 e 14-18 con coach Guidetti che già ha utilizzato i due time out; si porta a due lunghezze la squadta di casa con le ospiti chiamate al time out dal proprio coach.

Punteggio di 16-18. Frangipane e Barbazeni riportano tutto in parità, 19-19, e il.capitano Buffo opera il sorpasso. Time out per coach Cominetti; oapiti che al rientro recuperano e guadagnano due set point, 22-24. Doppio muro di Romanin e squadre ai vantaggi 24-24; attacco ospite fuori e palla set Soverato.

Spreca Buffo dal servizio e subito dopo Guzin mette a terra il 26-25. Due punti di Frangipane chiudono il set 28/26. Come nel primo, anche ad inizio secondo set si assiste ad una partenza falsa del Soverato che va sotto 3-10; tenta Soverato la rimonta con Costa Volpino che comunque mantiene un buon margine, 9-16. Riesce a recuperare punti la squadra di casa che adesso é sotto 16-18. Sono sempre due i punti di distacco con Soverato che accorcia 21-22; Costa Volpino allunga sul più due e guadagna tre palle set, 21-24.

Chiude la squadra lombarda 21/25. Entra in camp9 deciso Soverato nel terzo set, 7-1. Allunga la squadta di Guidetti che ha il set in pugno, 17–7. Chiude il set la compagine locale per 25/12. Quarto set con Buffo e compagne che partono subito forte, 9-3, time out Costa Volpino. Squadre che giocano entrambe per vincere ma é Soverto ad essere avanti, 19-13. Chiude la squdra di Guidetti per 25/18. Si chiude dunque con una vittoria per quanto riguarda le gare casalinghe di questa stagione. Domenica prossima, invece, Soverato di scena a Lecco per l’ultima di campionato.

Volley Soverato 3

Costa Volpino 1

Parziali set: 28/26; 21/25; 25/12; 25/18

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 10, Romanin 9, Coccoli 3, Zuliani 19, Tolotti 1, Frangipane 10, Orlandi, Buffo 14, Guzin 11, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

COSTA VOLPINO:Agbortabi 3, Green, Imperiali (L), Dell’Orto 2, Agazzi 7, Boshnakova 10, Ghezzi 17, Pacchiotti, Mazzoleni 8, Ebatombo ne, Rossi 1, Lancini 1, Vicet Campos 7, Gay. Coach: Luciano Cominetti

ARBITRI: Papapietro Eustachio – Scarfó Fabio

DURATA SET:

MURI: Soverato 17, Costa Volpino 5