Volley, le ragazze dell’Asd Pepea di Chiaravalle promosse in Serie D

Per la prima volta ci sarà una squadra iscritta alla serie D di pallavolo femminile.

E’ un tripudio che vale la storia, quello che si è consumato presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Mercoledì 5 Giugno 2024, quando le ragazze dell’Asd Pepea, hanno battuto le rivali della Raffaele Lamezia in una finale playoff al cardiopalma.

Dopo la vittoria in trasferta in gara 1, le ragazze giallonere chiaravallesi, trovano la meritata promozione tra le mura casalinghe del PalaSport di S. Andrea, grazie ad una prestazione maiuscola e gloriosa e dopo aver dominato in lungo ed in largo la regular season con ben 11 vittorie su 12 partite disputate.

Trionfo che vale sul campo la tanto sperata promozione in serie D che arriva dopo solo un anno di militanza in Prima Divisione e consente alle ragazze di Mister Salvatore Mammone

di ottenere due promozioni consecutive in due anni. Enorme la soddisfazione dei circa 100 tifosi accorsi al Palasport per sostenere le beniamine di casa che difronte hanno trovato una realtà, come quella della Raffaele Lamezia, strutturata e ben organizzata che ha messo in grande difficoltà le campionesse del Pepea.

Gara che parte subito in discesa per le padrone di casa che dominano il primo set vincendolo senza particolari problemi. Situazione che si ribalta nel secondo set, quando il sestetto di Mister Grandinetti cambia marcia e rimette la situazione in pari.

Terzo set che vede nuovamente protagoniste le giallonere del Pepea che si impongono con un parziale di 25-16. Tornano sotto le lametine nel quarto set, riuscendo a portare la partita al tie break. Nonostante gli sforzi del Pepea, è ancora

la Raffaele Lamezia ad imporsi nel quinto set ed a portare la gara all’extra set, in virtù della parità uscita fuori sommando i punteggi della gara 1 con quelli di gara 2.

Partita che si deciderà all’extra set. Partono subito meglio le ragazze di casa, senza mai lasciare l’iniziativa alle avversarie che dopo più di 3 ore di partita devono arrendersi e consegnare una vittoria storica alle chiaravallesi.

Questa vittoria, testimonia come la grande competenza e la programmazione meticolosa, paghino molto nella moderna concezione dello sport e come una piccola società sportiva,

l’asd Pepea, possa confrontarsi ed avere la meglio su società guidate da grandi colossi calabresi e che possano contare su un bacino d’utenza ben differente da quello chiaravallese.

C’è da sottolineare che l’Asd Pepea, in linea con la propria filosofia di valorizzazione del settore giovanile, nel sestetto titolare, ha schierato

ben 4 giocatrici under 18.

Si conclude così in trionfo la stagione sportiva dell’Asd Pepea che ha giocato più di 150 gare in un anno, ha partecipato a 12 campionati (tutti terminati almeno sul podio), di cui ben 6 vinti, ha rappresentato la Calabria alle PGSI (Giochi

internazionali dello sport di Genova 2024) e che promette di stupire ancora grazie alla competenza di uno staff altamente qualificato, una dirigenza attenta ed organizzata che sa leggere le esigenze della squadra ed agli amici sponsor che permettono tutto questo.