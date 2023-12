Volley Soverato, al Pala Scoppa arriva la Tecnoteam Como

Match al Pala Scoppa per il Volley Soverato che domenica affronterà la compagine della Tecnoteam Albese Como. Si tratta di un vero e porzioni scontro diretto tra le due compagini che si trovano in classifica con dieci punti per Soverato e dodici per le lombarde di coach Chiappafreddo.

Le calabresi sono reduci dal ko contro Talmassons in trasferta mentre Como arriva dalla sconfitta contro Messina in casa. Okenwa e compagne vogliono riscattarsi anche dalla gara di andata e per questo stanno preparando nel migliore dei modi l’incontro.

Bisognerà conquistare punti per muovere la classifica e contro Albese Como si potrà anche contare sul calore del pubblico amico. Ad arbitrare la gara sarà la coppia Stancati Walter – Di Bari Pierpaolo.