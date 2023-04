Volley Soverato, al Pala Scoppa l’Itas Trentino

Dopo la bella e meritata vittoria contro Millenium Brescia nello scorso turno, il Volley Soverato si appresta ad affrontare, ancora al Pala Scoppa, un’altra candidata al salto nella massima serie: l’Itas Trentino. La squadra guidata dall’ex coach biancorosso Stefano Saja é al secondo posto dietro la lanciatissima capolista Roma.

Dunque, per Giugovaz e compagne sarà un’altra sfida da affrontare con il coltello tra i denti, lottando su ogni pallone. Contro Brescia, domenica scorsa, si é visto un ottimo Soverato che già nel corso di questa stagione aveva fatto vedere prestazioni importanti contro avversarie più quotate con giocatrici esperte.

Questa settimana coach Chiappini ha fatto lavorare come sempre con la massima concentrazione le sue ragazze; mancano ancora tre sfide alla fine di questa pool promozione che andrà a decretare la promossa in A1 e le quattro partecipanti ai playoff.

Per il Soverato la “zona spareggi” é impossibile da raggiungere ma le biancorosse stanno dimostrando, anche contro avversarie dell’altro girone, di potercela giocare alla grande. Sul match, la schiacciatrice Barbaro ha così commentato:” Sappiamo che anche domenica avremo di fronte una squadra forte ma in settimana abbiamo lavorato bene come sempre e vogliamo giocarci la nostra partita. In casa, poi, avremo l’appoggio del nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto durante tutto il campionato“. Fischio di inizio domenica 2 aprile alle ore 17 al Pala Scoppa con arbitri dell’incontro la coppia Scarfó Fabio – Guarneri Roberto.