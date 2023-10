Volley Soverato, domani al Pala Scoppa arriva la Bartoccini Perugia

Primo turno infrasettimanale della stagione in serie A2 femminile. Domani, giorno di Ognissanti, il Volley Soverato ritornerà a giocare al Pala Scoppa dove riceverà la visita della Bartoccini Perugia.

Si tratta, dunque, di un’altra sfida difficile per le calabresi del presidente Matozzo che sono reduci da tre battute di arresto consecutive. Le ragazze di coach Ettore Guidetti nell’ultima sfida contro il forte Brescia in trasferta, hanno giocato una partita positiva nonostante la sconfitta in tre set , facendo registrare sicuramente passi in avanti rispetto al ko subito con Albese Como.

Domani ci sarà nuovamente da affrontare una compagine che lotta per risalire in A1 dopo la retrocessione della scorsa stagione; sono quattordici i punti in classifica per le umbre di coach Giovi.

Al Pala Scoppa servirà tanta grinta e determinazione da parte delle padrone di casa che vogliono a tutti i costi conquistare punti preziosi per muovere la classifica. Fischio di inizio alle ore 17.