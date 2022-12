Volley Soverato – Domenica al Pala Scoppa si chiude il girone di andata

Chiusura del girone di andata al Pala Scoppa per il Volley Soverato che domenica riceverà la visita della Omag Marignano in un match importante per i punti in palio. Le ragazze di coach Chiappini arrivano dallo stop di Montecchio dove Giugova e compagne nonostante una buona prova non sono riuscite a conquistare punti.

Soverato mantiene una buona posizione di classifica con la qualificazione alla Coppa Italia già in tasca; la sfida contro Marignano sarà importante anche in quest’ottica per stabilire gli accoppiamenti con cinque squadre racchiuse in due punti. Marignano é secondo con diciannove punti e Soverato sesta con diciassette. Ricordiamo che le prime due accedono direttamente ai quarti di finale e che gli ottavi si disputano in gara secca in casa della migliore piazzata al giro di boa.

Dunque, per le ioniche del presidente Matozzo l’opportunità di ottenere un buon piazzamento e, magari, giocarsi il turno di coppa al Pala Scoppa. Ci si attende una sfida incerta con Marignano; le ragazze di coach Barbolini stanno disputando un buon campionato con un organico importante formato da atlete esperte della categoria.

Il presidente Matozzo si dice fiducioso sul match: “La sfida di domenica chiude un girone di andata molto positivo per noi e di questo ringrazio le ragazze e lo staff tecnico per quanto fatto. Siamo una squadra giovane che ha dimostrato il proprio valore anche contro avversari più quotati e su campi ostici. Domenica vogliamo chiudere bene questo girone di andata, sapendo che non sarà semplice contro un’ottima squadra come Marignano. Contiamo sul sostegno, come sempre, del Pala Scoppa”. Gli arbitri dell’incontro, con inizio alle ore 17, saranno Pasciari Luigi e Scarfó Fabio.