Volley Soverato, gara infrasettimanale per le biancorosse

Turno infrasettimanale in programma oggi per il Volley Soverato che, nell’ultimo match del girone di andata, sarà di scena in trasferta contro la compagine della Vtb Fcredil Bologna; un solo punto divide le contendenti in classifica con le padrone di casa che precedono le calabresi di coach Guidetti.

Soverato arriva dal buon punto conquistato in casa contro la Futuea Busto Arsizio in una partita che ha visto Orlandi e compagne giocare cinque set a testa alta contro un avversario forte. Stasera, contro Bologna, ci saranno in palio punti importanti con le biancorosse che vorranno tentare il colpaccio per iniziare al meglio il girone di ritorno domenica prossima.

La squadra guidata da coach Zappaterra é reduce dal ko in trasferta contro Millenium Brescia e certamente davanti ai suoi tifosi vorrà riscattarsi. Ci si attende un match incerto, con equilibrio in campo, dove conterà molto sbagliare il meno possibile. Fischio di inizio alle ore 20:30 al Pala Marani. Non saranno sole le “cavallucce marine” del presidente Matozzo; é,infatti, prevista sugli spalti la presenza del “Club Palanca” di Bologna che sosterrà le biancorosse.