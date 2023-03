Volley Soverato, stasera altra trasferta contro Mondovì

Seconda trasferta consecutiva per il Volley Soverato che per la seconda giornata di pool promozione affronterà domani sera la Lpm Bam Mondovi. Reduce dal Blitz in Lombardia al qui to set contro la Futira Giovani Busto Arsizio, le ragazze di coach Chiappini si sono preparate con molta attenzione a questa sfida.

Le piemontesi hanno perso al quinto set in casa contro Marignano nell’esordio di pool promozione; Giugovaz e compagne cercheranno anche in Piemonte di conquistare punti per incrementare il loro bottino in classifica.

Non sarà semplice, ma le biancorosse in questa stagione hanno già raccolto risultati pesanti su campi difficili. Fischio di inizio alle ore 20 con direzione arbitrale affidata alla coppia Papapietro Eustachio – Angelucci Claudia.