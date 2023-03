Volley Soverato, ultima gara di regular season

Chiusura di regular season nel campionato di A2 femminile. Il Volley Soverato é atteso dalla trasferta contro Marignano in quella che sarà l’ultima gara della stagione regolare. Successivamente, per le biancorosse guidate da coach Chiappini, ci sarà da disputare la pool promozione con la salvezza già in tasca.

Una permanenza ancora in A2 conquistata meritatamente da Cecchi e compagne che hanno disputato una regular season positiva. Domenica si giocherà contro la squadra guidata da coach Enrico Barbolini, che si trova a quarantadue punti seconda in classifica dietro la corazzata Roma. Sfida delicata, dunque, che Malinoe e compagne si giocheranno come sempre a viso aperto.