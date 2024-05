Volo Londra-Singapore: forte turbolenza uccide un uomo e ne ferisce 37 tra i passeggeri

Almeno 37 persone sono rimaste ferite mentre uno è morto, dopo che un volo Singapore Airlines da Londra Heathrow a Singapore è stato colpito da una forte turbolenza. L’incidente è avvenuto alle 19.50, ora di Singapore, del 21 maggio 2024 poco prima che il volo SQ-321, registrato 9V-SWM, di un Boeing 777-300,che trasportava 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, era in rotta a FL370 a circa 210 miglia a ovest-nord-ovest di Bangkok (Thailandia) quando l’aereo ha subito una forte turbolenza causando feriti a numerosi passeggeri.

L’equipaggio è sceso con l’aereo a FL310 e ha deciso di dirottare su Bangkok dove l’aereo è atterrato sulla pista 19R circa 30 minuti dopo. Un passeggero è stato dichiarato morto all’arrivo, 30 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio sono stati portati in ospedale.

Paramedici e tecnici medici di emergenza hanno curato pazienti di età compresa tra pochi mesi e gli adulti per lesioni, tra cui gravi ferite alla testa, tagli, contusioni, nausea e perdita di coscienza. Le autorità di Bangkok hanno riferito che un cittadino britannico (73 anni) a bordo è morto a causa di un attacco di cuore.

Sette persone versano in condizioni critiche. Altri 23 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio hanno riportato ferite di varia entità. In un comunicato della compagnia aerea ha confermato che si è verificata una grave turbolenza che ha causato la morte e feriti a bordo del volo SQ-321.

La compagnia aerea ha successivamente riferito: “Alle 19.50, ora di Singapore, del 21 maggio 2024, 18 persone sono state ricoverate in ospedale. Altre 12 sono in cura negli ospedali”.

Secondo i dati ADS-B, la velocità rispetto al suolo dell’aereo è scesa rapidamente di circa 20 nodi, suggerendo un cambiamento dei venti ad alta quota senza alcuna deviazione di quota visibile prima di iniziare la discesa (controllata) da FL370 a FL310.

La compagnia aerea ha dichiarato che sta conducendo “un’indagine approfondita” sull’aereo, prima che torni in servizio. I passeggeri hanno riferito che un certo numero di passeggeri non erano allacciati e sono stati sollevati dai loro sedili e hanno colpito il soffitto della cabina.

Ora i legali dello “Sportello dei Diritti”, che si sta occupando dell’incidente sul volo della Singapore Airlines che apparentemente si è scontrato con una turbolenta tempesta sul Pacifico causando il ferimento grave di almeno 11 persone, si chiedono sei si sarebbero potute evitare queste conseguenze nefaste se fossero state prese le dovute precauzioni.

” I protocolli, infatti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione da sempre in prima linea anche per la difesa dei diritti dei passeggeri, prevedono sempre che in un’area con turbolenza nota, i piloti devono essere consapevoli delle condizioni pericolose sull’oceano e avrebbero dovuto prendere ogni precauzione per evitare l’area turbolenta.

Il personale di volo, in queste condizioni deve sempre richiedere a tutti i passeggeri di essere allacciati ai sedili con la massima cautela per evitare turbolenze e lesioni gravi. Un’indagine sull’incidente, quindi, dimostrerà quali decisioni sono state prese o avrebbero dovuto essere prese per proteggere al meglio questi passeggeri”.