Volo sanitario dalla Calabria a Torino per un bimbo di 5 mesi in pericolo di vita

Sì è concluso nella notte il trasporto sanitario urgente effettuato da un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, che ha consentito ad un bambino di appena 5 mesi in imminente pericolo di vita di ricevere le cure salva-vita di cui necessitava.

Il velivolo militare da trasporto del 31°Stormo di Ciampino è decollato da Lamezia Terme, dove si trovava il piccolo paziente, ed è atterrato a Torino intorno alle ore 2.10.

A bordo dell’F900 anche la mamma e un’equipe medica che hanno assistito il bambino durante il volo per raggiungere il capoluogo piemontese. Un’autombulanza ha completato il trasferimento dall’aeroporto di Torino-Caselle fino all’ospedale “Regina Margherita”.

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla prefettura di Catanzaro alla Sala situazioni di vertice del comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.