Wanda Ferro: “Una dolorosa perdita per la comunità la scomparsa del dott. Cosentino”

Cordoglio per la scomparsa del dott. Pietro Cosentino è espresso dall’on. Wanda Ferro: “Una dolorosa perdita per la comunità. Il dott. Cosentino era molto apprezzato per le sue qualità professionali quanto per il suo profilo di umanità, signorilità, disponibilità nei confronti degli altri, amore per il lavoro”.

“Un medico d’altri tempi, al quale mi legava anche il ricordo del rapporto con mio padre e con quella scuola di ginecologia da cui sono nati tanti stimati professionisti. Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari”.