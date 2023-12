Winter Experience di Trenitalia: 16 Frecce tra la Calabria e Roma, 8 con Milano

Presentata qualche giorno fa a Milano la Winter Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e dalla neonata società Treni Turistici Italiani. Le novità, al via da domenica 10 dicembre, illustrate da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, mirano a sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e attrattiva, offrendo collegamenti per le mete turistiche di neve e montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani, per viaggiare in modo sostenibile e in totale comfort e sicurezza.

“Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell’ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma, con fermate, alternativamente, nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni.

Una coppia di Frecciarossa collega ogni giorno Reggio Calabria e Venezia, con fermate intermedie in Calabria a Villa S. Giovanni, Rosarno, Vibo Valentia-Pizzo, Lamezia Terme, Paola.

Fra Torino e Reggio Calabria, senza cambi, ogni giorno sono 6 i Frecciarossa, mentre sono 8 i Frecciarossa che uniscono Milano e Reggio Calabria. In occasione di ponti e festività, inoltre, a questi si aggiunge il Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria con fermate a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni, che permette di sfruttare al meglio il proprio tempo, viaggiare attraverso tutto lo stivale ed essere a destinazione già dal mattino.

Completano l’offerta 4 Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla Capitale. Un collegamento regionale fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Mirto-Crosia, Rossano e Corigliano Calabro è in coincidenza con il Frecciarossa Bolzano-Sibari per viaggiare dalla montagna al mare.

Gli intercity tra Roma e Reggio Calabria

A completare l’offerta della lunga percorrenza in Calabria 8 Intercity Giorno fra Roma e Reggio Calabria, 4 Intercity fra Taranto e Reggio Calabria, la coppia di Intercity periodico fra Milano e Reggio Calabria e la coppia di Intercity Notte fra Torino e Reggio Calabria. Una coppia di bus, inoltre, collega Reggio Calabria e Bari mentre due bus collegano Reggio Calabria e Lamezia, viaggiando sulla zona ionica, in connessione con la coppia di Intercity Notte Torino-Reggio Calabria. Effettuano inoltre fermate in Calabria anche gli Intercity Giorno e Notte che collegano la Sicilia a Roma e Milano. Da Villa San Giovanni, inoltre, partono e arrivano gli aliscafi di BluJet, società del Gruppo FS Italiane, per raggiungere la Sicilia grazie a una facile connessione treno-nave.

Intermodalità e capillarità nei collegamenti, per il Regionale di Trenitalia in Calabria, di concerto con la Regione, committente del servizio. Confermato il modello di offerta per chi sceglie il treno per spostarsi in Calabria a bordo dei 7 nuovi treni elettrici Pop e dei 4 Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia: 22 sono i collegamenti fra Reggio Calabria e Cosenza, passanti per Paola; 14 quelli diretti via Tropea fra Lamezia Terme e Reggio Calabria; 22 quelli fra le stazioni di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, per una maggiore frequenza nell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Per la fascia ionica, i nuovi treni Blues viaggiano tra Reggio Calabria e Sibari oltre che tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. Rimodulata inoltre l’offerta nei giorni festivi sulla tratta Cosenza-Sibari.

Per un sistema di viaggio sempre più integrato, dal 10 dicembre saranno attivi nuovi collegamenti intermodali treno+bus da Palmi a Palmi Centro, mentre a partire da gennaio saranno attivi i collegamenti da Locri a Gerace, da Gioiosa Ionica a Serra San Bruno e da Bianco alla Villa Romana Casignana. Confermati, inoltre, il Lamezia Airlink, il servizio intermodale con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme e gli altri servizi treno+bus con l’Università della Calabria, facilmente raggiungibile dalla stazione di Castiglione Cosentino, con l’Università della Magna Grecia e la Cittadella Regionale, raggiungibili in bus dalle stazioni di Catanzaro e Catanzaro Lido, mentre dalla stazione di Vibo Valentia-Pizzo parte il collegamento intermodale in orario scolastico con l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico 1874” di Pizzo, per venire incontro alle esigenze di spostamento degli studenti. Si rinnova anche il collegamento treno +treno tra la stazione di Cosenza con Cosenza Centro, Rogliano e Marzi, mentre il centro di Catanzaro è collegato con treno+bus dalla stazione di Catanzaro Lido. Rocca Imperiale, infine, è raggiungibile da Sibari con un collegamento treno+bus.

Confermati i collegamenti treno+bus tra la stazione di Catanzaro Lido, l’Ospedale Pugliese-Ciaccio e il parco della Biodiversità e tra la stazione di Cosenza e le località di Camigliatello e San Giovanni in Fiore.

Viaggiare sui Frecciarossa in inverno sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni esigenza. Con FrecciaDAYS sconti fino al -70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con FrecciaSENIOR gli over 60 potranno acquistare biglietti a 29 euro e 39 euro. Spazio anche ai giovani che fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro. Le famiglie invece con l’offerta FrecciaFAMILY potranno far viaggiare gli under 15 gratis, mentre gli adulti con una riduzione del 50%. Inoltre, per chi si sposta con il suo amico a quattro zampe, per tutte le festività natalizie (fino all’8 gennaio 2024) i cani viaggeranno gratis sulle Frecce.

Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; lo speciale A/R Weekend, con partenza il sabato e ritorno la domenica, con lo sconto del 40%; Me&You per risparmiare fino al 50% quando si viaggia in 2; Bimbi Gratis che dà la possibilità alle famiglie composte da 2 fino a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente mentre agli adulti con lo sconto del 40%.

Per rendere ancora più confortevole e divertente il viaggio dei più piccoli, Trenitalia ha attivato una collaborazione con Loquis per dar vita a “Travel Kids”, una nuova serie di podcast pensata per i bambini in viaggio, che sarà disponibile a breve nella sezione Intercity già presente nell’app Loquis.

Gli under 30 iscritti alla loyalty X-GO (l’iniziativa gratuita dedicata ai viaggi su Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere Cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70%, mentre gli over 60 iscritti alla loyalty X-GO fino al 50%. Inoltre, chi ha la loyalty X-GO potrà partecipare al concorso “Very X-Mas” che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno (tra cui voucher multi-brand, voucher per cinema e premi ferroviari, come i buoni sconto dal valore di 5 euro per viaggiare con Intercity).

Per chi vuole approfittare delle festività per regalare o regalarsi un tour alla scoperta delle meraviglie d’Italia oppure per spostarsi liberamente per 3 o 5 giorni per far visita ad amici e parenti la Promo Italia in Tour combina praticità e convenienza ad un servizio frequente e una rete ferroviaria capillare che ti porta ovunque.