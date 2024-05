Workshop “Didattica onlife” il 7 e 8 maggio a Lamezia Terme e Soverato

Interverrà anche lo scrittore e pedagogista scolastico Stefano Rossi.

Sono rivolti a docenti, insegnanti di sostegno ed educatori ma anche a semplici appassionati di tecnologia i workshop “Didattica onlife” organizzati da Didacta Service in collaborazione con Google For Education in programma il 7 e l’8 maggio prossimi, rispettivamente presso il Liceo Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato.

Si parlerà di didattica in un mondo sempre più iper-connesso, dove non esiste più la distinzione tra essere online o essere offline. Nel corso degli incontri verranno illustrate le potenzialità delle app di Google che sfruttano l’intelligenza artificiale sulle diverse tipologie di device (Samsung e Apple) e di sistema operativo (Chrome, Android e iOS).

Il tema verrà poi approfondito dal punto di vista didattico dallo scrittore e pedagogista scolastico Stefano Rossi, conferenziere tra i più amati e uno dei massimi esperti di didattica cooperativa e educazione emotiva di bambini e ragazzi a rischio. Negli ultimi vent’anni ha formato più di 800 scuole sugli strumenti dell’educazione emotiva e ha ideato progetti di contrasto alla dispersione scolastica confluiti nel Metodo Rossi della Didattica Cooperativa®, di cui dirige il Centro. Ha scritto e curato una trentina di testi scolastici. Ha pubblicato i bestseller Mio figlio è un casino (2022), Lezioni d’amore per un figlio (2023) e, per ragazze e ragazzi, Se non credi in te, chi lo farà? (2024).

Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel rispetto di quanto previsto della Direttiva 170 del 21 Marzo 2016.

La partecipazione è gratuita con iscrizione compilando il form al quale si accede inquadrando il QR-code che si trova sulla locandina allegata. Il termine per le iscrizioni è il 6 maggio 2024.

Gli interventi in programma:

Martedì 7 maggio ore 15.00 Liceo Statale “T. Campanella” Lamezia Terme

Donato Cilente, Channel Account Manager di Google For Education – “La gestione del dispositivo Chrome e Android nella scuola”Dalida Cavallo, Partner Trainer Google – “Ottimizza il tempo e personalizza l’apprendimento con l’IA di Google”Gianmarco Totera, Samsung Italia – “Device Samsung a supporto della didattica: Chromebook e Tablet”Andrea Maricelli, C&C Apple Education Training Manager – “iPad e Google: un’intesa vincente”Stefano Rossi, pedagogista e scrittore – “Digitali ma empatici”

Mercoledì 8 maggio ore 15.30 Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato

Stefano Rossi, pedagogista e scrittore (da remoto) – “Digitali ma empatici” Donato Cilente, Channel Account Manager di Google For Education – “La gestione del dispositivo Chrome e Android nella scuola”Dalida Cavallo, Partner Trainer Google – “Ottimizza il tempo e personalizza l’apprendimento con l’IA di Google”Paolo Morlino, Area Manager Italia Wacebo – “La classe aumentata con Wacebo”Gianmarco Totera, Samsung Italia – “Device Samsung a supporto della didattica: Chromebook e Tablet”Nicola Lanziani, C&C Apple Education Training Manager – “iPad e Google: un’intesa vincente”