Bimbo maltrattato in asilo, chieste condanne per sei maestre

La Procura di Vibo Valentia ha chiesto al tribunale sei condanne per le maestre imputate di maltrattamenti ai danni di un bimbo disabile nell’asilo di Mileto, nel Vibonese. Contestazioni al centro dell’inchiesta denominata “Don Rodrigo” scattata nel 2011.

Queste le richieste di pena: 2 anni e 4 mesi per Adriana Mangone, 56 anni e Francesca De Liguori Cimino, 51 anni; due anni per Elena Magliaro, 44 anni, Maria Teresa Spina, 64 anni, e Maria Rosa Riso, 44 anni; un anno e 8 mesi per Anna Maria Veneziani, 55 anni.

L’inchiesta dei carabinieri, denominata “Don Rodrigo”, risale al 2011 e si avvale di riprese video ed audio effettuate dai militari dell’arma dopo la segnalazione di presunti maltrattamenti nell’asilo ai danni del bimbo disabile i cui genitori si sono costituiti parti civili nel processo.