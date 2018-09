Fiat Panda si ribalta nella notte a Gagliato, due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite in modo grave durante la notte a causa di un incidente accaduto nel soveratese. A bordo di una Fiat Panda rientravano a Satriano provenienti da un concerto a Torre Ruggero quando per cause in corso di accertamento l’auto si è ribaltata. Illeso il terzo occupante che ha chiamato i soccorsi. Tutti hanno un’età compresa tra i 40 ed i 45 anni.

L’incidente è accaduto sulla SS 713 – Trasversale delle Serre – in territorio del Comune di Gagliato. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale Pugliese di Catanzaro dal 118.

Sul posto la Radiomobile dei Carabinieri di Soverato e l’Anas per il ripristino della carreggiata.