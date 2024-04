L’1 Maggio sul lungomare di Montepaone Lido: ecco il programma della I Edizione

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Montepaone in collaborazione con enti privati del Secondo e Terzo Settore

L’1 Maggio si avvicina e quando parliamo di 1 Maggio facciamo subito riferimento alla festa del lavoro e dei lavoratori ed anche al Concertone dell’1 Maggio di Roma. Non solo il concerto di Roma, diverse sono le iniziative che prendono avvio in questa giornata, all’insegna del rispetto dei diritti dei lavoratori e all’insegna della musica, in diverse città d’Italia.

In Calabria, il Comune di Montepaone non si è fatto trovare impreparato. L’Amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con diversi enti privati del Secondo e Terzo Settore, ha deciso di dare il via a quella che sarà la I Edizione dell’1 Maggio sul lungomare “Nausicaa” di Montepaone Lido.

Un evento organizzato all’insegna della musica, dello stare insieme, per esplorare e ri-scoprire la bellezza naturale ed artistica che questa città è in grado di cogliere e di valorizzare.

Il programma: concerti e dj set, ecco i nomi degli ospiti

Il programma è scandito da diverse live perfomances che animeranno il palco, allestito proprio sul lungomare “Nauiscaa” di Montepaone Lido.

Sul palco si alterneranno dj set e concerto. In particolare, sul palco avremo Piero Costa dj, la cantautrice Januaria Carito ed il Duo Vìvì (composto da Valeria Piccirillo e Valerio Mazza). Si tratta di artisti locali che hanno dimostrato il loro valore artistico durante la loro lunga esperienza e carriera musicale, solcando le più importanti discoteche ed i più importanti palchi della Calabria.

Piero Costa dj

Fin da piccolissimo un amore viscerale per la musica. All’età di 16 anni il primo approccio con due giradischi e un mixer a casa di amici dj. La prima esperienza notturna fine anni ‘90 al PANTAREI di Catanzaro con Freddy dj ogni giovedì, per poi arrivare come resident al TERZO MILLENNIO e le domeniche pomeriggio all’ATMOSFERA DISCOTECA insieme a Kan dj, diventando poi Resident anche i sabati fino al 2020. Diverse le collaborazioni estive, fantastica esperienza al SEALIGHT di Lipari (Isole Eolie), centinaia di feste esclusive. Le location che hanno messo in risalto il mio sound principalmente sono state la SCOGLIERA DI PIETRAGRANDE e il BLU70, il SOPHIA, il MIRAMARE, il LAB. Subito dopo il Coronavirus fino ad oggi, i dj set con diversi classici rivisitati e tanta musica super selezionata senza tempo nei diversi lounge bar della città.

Januaria Carito

Classe 1988, Januaria Carito è una cantautrice ed interprete catanzarese d’adozione spagnola. Si avvicina alla musica in tenerissima età, ma è a sedici anni che, venuta a contatto con la canzone d’autore, se ne innamora e inizia a strimpellare la chitarra. Nel 2009 prende parte, in qualità di “titolare di banco”, al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2014 cambia radicalmente il modo d’intendere e vivere la musica, diventando Busker ed incidendo il suo album d’esordio,

“L’ammore e altre storie”. Nel 2023 vince, nell’ambito del Festival d’Autunno, il contest “Next Music Generation” ed inizia a lavorare al suo nuovo disco d’inediti, che vedrà la luce nella primavera dell’anno successivo. Anticipano la sua ultima fatica discografica i singoli “Santi” e “Smarriti”, che trattano, rispettivamente, gli argomenti del pregiudizio e della crisi in un rapporto di coppia.

Duo VíVì

Il Duo VíVì nasce nel 2021 dall’incontro tra Valeria Piccirillo e Valerio Mazza – rispettivamente violinista e chitarrista – mossi dal desiderio di esprimere la propria complicità musicale e mettere in comune la curiosità verso nuove possibili sonorità offerte dall’accostamento fra due strumenti a corda.

Condividendo un’identica passione per la musica di qualità, il punto focale del lavoro del duo è la costante ricerca di arrangiamenti che mettano in risalto il fascino e le particolari suggestioni di universi sonori senza limiti di tempo o di spazio, anzi spesso distanti fra loro per cultura e storia, attraverso i quali immergere l’ascoltatore in un elegante e raffinato incantesimo musicale. Nei tre anni di attività, il duo ha tenuto numerosi concerti nei contesti più svariati ricevendo unanimi apprezzamenti.

Musica itinerante: il busking

Inoltre, ad animare il lungomare di Montepaone Lido, nell’area circostante al palco, ci sarà anche musica itinerante, diversi artisti, infatti, si esibiranno attraverso il busking (“suonare per strada”) per farsi conoscere e/o per promuovere la propria musica. Il busking si realizzerà in contemporanea alle live perfomances proposte sul palco. Tra gli artisti di strada sarà presente Antonio Crespino, in arte Il Suonatore.

Il Suonatore

Il Suonatore è una One Man Band che suona sette strumenti, rigorosamente dal vivo, senza alcuna base: voce, chitarra acustica, kazoo, armonica, grancassa e percussioni ai piedi (shaker e tamburello).

L’esibizione dal vivo è il suo pane quotidiano: locali, cerimonie, eventi pubblici e privati, ma anche tantissima strada, suo palcoscenico preferito, dove ha costruito il suo stile busker.

La direzione artistica dell’intero evento è a cura di “Pazz Music Bureau”, un progetto musicale di due djs catanzaresi (Sharon Esse e MTCGT) che, oltre a realizzare i propri dj set e mixtapes, organizzano eventi di musica dal vivo.

Non solo musica: food s drink area

Non solo musica, per la giornata dell’1 maggio, il Comune di Montepaone ha previsto un’area sul lungomare di Montepaone Lido, allestita con diversi stand di commercianti e ristoratori della città, che proporranno e promuoveranno “on the road” rispettivamente i propri prodotti ed i propri servizi food C beverage. In più diversi stabilimenti balneari apriranno per l’occasione.

L’orario dell’evento

L’evento dell’1 maggio sul lungomare di Montepaone Lido si svolgerà nel pomeriggio e durerà fino a sera, in particolare l’evento inizierà alle 17.00 e si concluderà alle 23.00.

Gli enti e le associazioni che collaborano all’evento

Oltre a “Pazz Music Bureau”, ad aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Montepaone, sono i seguenti enti ed associazioni: Associazione Balneari Montepaone “Riviera di Nausicaa”; Asscomm (Associazione Commercianti); Visit Montepaone (Festival).