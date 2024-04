[VIDEO] Soverato, la stagione estiva è salva: il sindaco spiega come procederà

di STEFANIA PAPALEO – La Nuova Calabria

La stagione estiva a Soverato è salva. Il sindaco Daniele Vacca lo annuncia a gran voce dai microfoni de La Nuova Calabria e spiega come procederanno gli uffici comunali al fine di garantire l’apertura regolare degli stabilimenti balneari nonostante la sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso proposto dal gruppo Ranieri, annullando le due delibere del Comune di Soverato con cui venivano prorogate automaticamente le concessioni demaniali marittime, ma salvando della seconda la parte con cui si dà mandato al dirigente di effettuare le gare.

E così sarà, assicura il primo cittadino, spiegando che a breve saranno rilasciate delle concessioni demaniali marittime provvisorie, in applicazione dell’articolo 10 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che permette di mettere in sicurezza le concessioni in essere che il sindaco aveva deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2024 con la delibera annullata dal Tar. Tutto questo, ovviamente, in attesa che sulla vicenda dell’applicazione in Italia della direttiva Bolkestein venga scritta, dopo anni, la parola fine.

Il sindaco Vacca, dunque, facendo leva sulla parte della delibera “risparmiata” dalla scure del Tar, ha dato già mandato agli uffici competenti di seguire “la via maestra dettata dagli stessi giudici amministrativi per il mantenimento della stagione balneare alle porte, ricorrendo appunto all’applicabilità dell’articolo 10 che prevede, nelle more del bando da pubblicare e della decadenza della validità delle concessioni in essere, di rilasciare le concessioni provvisorie in questione, anche tenendo conto del vuoto legislativo attuale, dal momento che, per pubblicare i bandi per le nuove concessioni, si aspettano ancora i decreti attuativi non essendo facile procedere senza parametri standardizzati”.

Dunque, stagione turistica salva con grande soddisfazione anche di Salvatore Riccio, la cui intervista, in qualità di presidente dell’Associazione stabilimenti balneari di Soverato, segue quella del sindaco nel video allegato.