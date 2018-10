Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato e della sede Centrale, con supporto di autobotte, sono intervenute questa mattina, alle 6,10 circa, per domare un incendio scoppiato in contrada Pietrarotta, a Guardavalle, nel Catanzarese.

Le fiamme hanno distrutto la zona ristorante, cucina e sale ricevimenti dell’Agriturismo Fassi senza, per fortuna, provocare danni a persone. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.