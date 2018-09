Il Senatore Magorno sulla candidatura di Alecci alla Presidenza della Provincia

“La decisione di Ernesto Alecci di candidarsi a presidente della Provincia di Catanzaro rappresenta una bella notizia: Ernesto è un giovane sindaco che ha già dato dimostrazione di riconosciute capacità amministrative, di una attitudine al dialogo e di un carico di freschezza e modernità”.

“Doti che risultano preziose per affrontare con ottimismo e grande fiducia l’imminente sfida per la guida dell’ente intermedio catanzarese. Il prossimo presidente della Provincia, inoltre, avrà la fortuna di ereditare un ente sano e solido, frutto dello straordinario lavoro che in questi anni è stato messo in campo da Enzo Bruno, sempre a servizio dei territori e degli amministratori locali non solo nelle sue vesti di presidente della Provincia di Catanzaro ma anche come guida dell’Unione delle Province calabresi”.

“Enzo Bruno, espressione del Pd, ha garantito equilibrio e dedizione ai problemi. Esprimo, dunque, un grande “in bocca a lupo” ad Ernesto Alecci e un profondo sentimento di ringraziamento a Enzo Bruno”.

