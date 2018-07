Nasconde l’eroina nella stampella, 40enne arrestato

I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato M.F.S., 40 enne coriglianese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ieri pomeriggio durante un servizio di osservazione presso la sua abitazione a Schiavonea. Il soggetto infatti è già conosciuto dagli inquirenti per specifici precedenti di polizia in materia di stupefacenti. I militari dopo alcune ore di appostamento, sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitaione ed hanno iniziato a perquisirla ed ecco la prima scoperta.

Nel salone, in bella vista, si trovava una pianta in pieno germoglio di canapa indica, alta circa 50 centimetri e vicino alla stessa, materiale per l’irrigazione e le lampade utilizzate per agevolarne la crescita. Nel corso del controllo poi, i carabinieri hanno scoperto l’eroina, sei dosi in particolare, in un posto inaspettato: all’interno di una stampella riposta in camera da letto ed utilizzata dall’uomo nel passato, dietro un tappo di gomma, saltavano fuori 6 dosi di eroina, già tagliata e pronta per la vendita.

Infine all’interno di un cassetto della sua camera da letto c’era un cofanetto di metallo richiudibile con all’interno un paio di dosi di marijuana. Tutto il materiale così recuperato è stato sottoposto a sequestro penale, mentre nei confronti di M.F.S., gravato da pregiudizi per reati sugli stupefacenti, d’intesa con il Sostituto Procuratore di turno arrestati della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla, sono scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.