Rinvenute munizioni per fucile in un casolare abbandonato

I carabinieri della stazione di Mileto durante un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio, esteso nelle aree rurali vicine al centro urbano, hanno rinvenuto 13 cartucce a munizionamento frazionato calibro 12 per fucile, custodite all’interno di una scatola posizionata in un casolare abbandonato.

L’area perquisita, non lontana dal centro abitato, è stata setacciata a fondo grazie anche all’ausilio dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, consentendo per l’appunto il rinvenimento di quanto poi sequestrato.

L’attività si inserisce in un più vasto progetto di intensificazione dei controlli del territorio, ad opera dell’Arma di Vibo Valentia, in occasione delle festività natalizie, allo scopo di prevenire i reati predatori in danno degli avventori e degli esercizi commerciali insistenti nella giurisdizione.