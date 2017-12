Scontro tra un’auto ed un furgone, muore 51enne

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Maierato, nel Vibonese. In seguito allo scontro tra un’auto ed un furgone ha perso la vita Francesco Teodoro Antonio Rondinelli, 51 anni di Pizzo. Stava controllando il mezzo, in panne a bordo della strada, all’altezza del Parco commerciale del Sole, quando è stato improvvisamente travolto da un’auto proveniente dall’altra parte della carreggiata e condotta da una ragazza di 20 anni di Stefanaconi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva finendo per travolgere l’uomo e il furgone per poi ribaltarsi sul ciglio della strada. La ventenne è rimasta ferita in modo leggero e nel violento impatto non ha avuto scampo il 51enne di Pizzo, un ristoratore che stava cercando di rimettere in moto il mezzo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Maierato, i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la ragazza e l’ambulanza del 118. Nulla da fare per Rondinelli, morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.