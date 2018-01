Soverato – Venerdì 5 Gennaio presentazione del libro “Dentro te, un mondo meraviglioso”

Il 5 Gennaio 2018 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare Bruno Manti, sarà presentato il Libro “Dentro te, un mondo meraviglioso” di Ramona Caligiuri. Sarà presente l’autrice, modera Maria Anita Chiefari giornalista

“Il viaggio introspettivo di una madre dinanzi al grande ed immenso amore verso la propria figlia. Un amore dalle diverse sfumature, un amore che va oltre i dubbi, oltre le paure, oltre ogni difficoltà, colmo di istanti magici, un invito verso la felicità. Quella felicità fuori dagli schemi, non intesa come stereotipo, ma come stile di vita.” – Recensione Editor Edizioni Eracle -.

Il confronto istintivo tra la “mia bambina” e la “io bambina” diventa la guida inaspettata in questo viaggio di rinascita, verso la riscoperta di se. Un viaggio senza fine, per scoprire che esiste “Dentro te, un mondo meraviglioso”: curalo, amalo e vivi felice, secondo te.

Note Biografiche dell’autrice.

Ramona Caligiuri è nata a Catanzaro nel 1975.

Vive a Soverato fino all’età di vent’anni, poi si trasferisce a Reggio Calabria dove si laurea presso la Facoltà di Architettura. Mamma di quattro figli, sceglie di vivere secondo un delicato gioco d’equilibrio in cui si può essere mamma senza rinunciare ad essere donna. Attualmente lavora come Architetto presso uno Studio Tecnico. Appassionata di musica fin da bambina, suona chitarra e pianoforte. “Dentro te, un mondo meraviglioso” è il suo libro d’esordio.