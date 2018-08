Sport, Arte e Salute: il lungomare di Squillace diventa uno spazio generatore di benessere

Accessibile, Accogliente, Attraente. Si presenta così il lungomare di Squillace dopo i lavori straordinari realizzati nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale per la messa in sicurezza ed abbellimento di questa importante struttura. L’occhio viene subito catturato dalle ringhiere multicolore che donano un tocco di allegria e vivacità . L’opera di valorizzazione del lungomare, precisa l’assessore alla programmazione, il sociologo Franco Caccia, è partita fin dai primi mesi dell’anno.

Il primo tassello è stato l’assegnazione alla nostra spiaggia della ricevuto la Bandiera Verde, riconoscimento dedicato alle spiagge ritenute sicure per la vacanza dei bambini, A quel punto- precisa l’assessore Caccia, dovevamo intervenire per migliorare un lungomare su cui da decenni è abbandonato all’incuria.

Grazie anche all’utilizzo dello strumento del baratto amministrativo, abbiamo effettuato una serie di interventi , per una migliore accessibilità , tra le altre cose in uno spazio di spiaggia libera è stata messa in posa una comoda passerella in materiale eco-compatibile. Il Comune di Squillace in questi ultimi mesi ha ottenuto una serie di importanti risultati tra cui anche l’inserimento nella rete nazionale dei Borghi della Salute, Scopo di questo progetto , secondo gli amministratori squillacesi, è di favorire la realizzazione di iniziative ed attività in cui coinvolgere la popolazione e favorire l’adozione di stili di vita salutari.

In quest’ottica il rinnovato lungomare appare un percorso ideale. Immerso tra 150 oleandri e altrettante rigogliose palme, il lungomare di Squillace appare oggi uno spazio multisensoriale caratterizzato da bellezze della natura e , dopo i lavori di abbellimento, abbellito da colori e opere e realizzazioni artistiche. “Abbiamo infatti pensato, aggiunge Franco Caccia, di utilizzare il nostro bel lungomare per valorizzare la ceramica squillacese. Un doveroso grazie alle donazioni artistiche realizzate dal liceo artistico E. Maiorana di Squillace , diretto dal dirigente prof. Tommaso Cristofaro, agli studenti della sezione ceramica seguiti dai docenti Nisticò Giuseppe e Defilippo Antonella, Uno spazio è stato inoltre abbellito con pezzi di ceramica artistica donati dal maestro artigiano Nicola Aiello, titolare della bottega “la Terracotta”.

Alla Camminata del Benessere, realizzata nei giorni scorsi, ha partecipato anche una folta rappresentanza di corridori provenienti dalle seguenti società sportive Hobby Marathon; Fiamma atletica; Atletica Zarapoti e Run for ; Catanzaro; Crisal di Soverato. Secondo Francesco Benefico, presidente della società sportiva Run for- “Iniziative come quella realizzata dall’amministrazione comunale di Squillace non solo hanno il pregio di abbellire e rendere più funzionali gli spazi dove fare sport , ma per l’impegno, la passione e la cura messa da alcuni amministratori comunali di Squillace, costituiscono un concreto messaggio di ottimismo per una Calabria positiva”.